La última foto de la hija de Katy Perry junto a su hermanastro: Así ha crecido Daisy Dove

Las segundas vacaciones de Katy Perry y Orlando Bloom dejaron ver nuevamente a su hija Daisy Dove. La primogénita de la cantante se robó las miradas de sus fans y gracias a las fotos de los paparazzi pudimos ver cuánto ha crecido la bebé.

En Hawái, en una escapada romántica de la famosa pareja, se desveló la gran incógnita cuando una foto de la bebita se hizo viral en las redes, sin que fuese pixelado su rostro con anterioridad.

Mientras, la cantante expresó cómo comparte su rol de madre con su carrera y lo plena que se siente al tener a su hija en sus brazos. En el pasado Día de las Madres, la cantante pudo celebrarlo por primera vez y escribió unas emotivas palabras en su cuenta Twitter, que reflejan el especial significado de la maternidad: “Encontré todo lo que siempre estaba buscando, cuando me convertí en madre”.

i found everything i was ever searching for when i became a mother. so grateful for that profound, deep love and honored to join the mama club. happiest Mother’s Day ♥️🌼