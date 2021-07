Natti Natasha acerca un celular a su hija y fans la critican: "No la expongas a la pantalla"

A pocos días de celebrar el segundo mes de Vida Isabelle, Natti Natasha causa polémica en las redes al publicar un video en el que muestra cómo estimula a su hija con una canción infantil, pero desde su teléfono celular, lo que fue desaprobado por sus fans al incluir desde ya el uso de esa tecnología con una recién nacida.

La cantante está muy feliz disfrutando su maternidad, a su regreso a Miami, desde Puerto Rico, donde pasó unas semanas de descanso junto a su familia.

Su prometido, Raphy Pina continúa siendo el promotor de que sus fans conozcan los detalles del crecimiento de la pequeña que llena de felicidad a la reguetonera. En cada storie de su Instagram comparte videos en lo que se aprecia los mejores momentos familiares.

La estimulación “controversial” de Natti Natasha

A través de un video desde su cuenta oficial de Instagram, Natti Natasha regaló a sus fans un momento muy tierno junto a su pequeña Vida Isabelle. Con su teléfono en mano, la artista dejaba sonar una canción infantil en la que se escucha las letras del alfabeto.

“OPQ @queenvidaisabelle”, escribió en la leyenda de su publicación, en la que se aprecia a la niña acostada en una gran almohada en forma de herradura, acolchada y tapizada en color lila, y con Natti de frente, sujetando el celular en sus manos, sonriendo y moviendo su cabeza al compás de la música.

Muchos se conmovieron con el momento de compartir entre madre e hija, en el que la bebé mueve sus brazos con la música de fondo, sonando el alfabeto en inglés. Derretidos de amor, los seguidores dejaron sus mensajes a su artista favorita, recordándole lo mucho que se parece Vida a su padre.

“Muero de amor”, “Preciosas”, “Igualita al papá”, “Se está pareciendo mucho al papá”, “¡Qué hermosuras, las amo!”, “Se parece a su papá”, “La misma cara de Raphy Pina. Dios la bendiga”, escribieron los fans a Natti en más de 5 mil comentarios a su video.

Pero hubo unas mamás que, preocupadas, dejaron saber su desaprobación, por emplear un celular para la estimulación temprana de una bebé.

Las reacciones de un grupo de seguidoras no se hizo esperar y explicaron el por qué está contraindicado hacer lo que Natti mostró en su clip: “Bonita bebé, pero no le llenes sus ojitos de basura visual. Debes ponerle un colgante en colores blancos y negros. Le haces un daño a sus ojitos. Eso me lo recomendó mi pediatra oftalmóloga con mi bebé de 7 meses”.

“Está hermosa, pero es muy chiquita, le hace mal a la vista, Natti”, “No le muestres videos, es muy chiquita aún”, “Está muy chiquita para que le pongan un celular en la cara”, “No se recomienda la exposición a pantallas hasta los 2 años”, “A partir de los 3 meses los niños ven a color, aún ella ve a blanco y negro. Eso le hace daño, quizás se queda fija mirando por el sonido”, aconsejaron otras mamás al ver el clip de la artista.

