Esta semana el cuñado de Diana Bolocco, Aníbal Sánchez, falleció luego de meses de lucha contra un tumor cerebral.

Por esta razón, la conductora del "Mucho Gusto" se había tomado días libres durante esta semana, para vivir su duelo y también acompañar a su esposo, Cristián Sánchez, y a toda su familia.

Durante este jueves, Diana volvió a sus labores y se tomó unos minutos para honrar la memoria de Aníbal y también reflexionar sobre la vida y la muerte.

"Han sido días dolorosos pero muy lindos"

"Estuve totalmente fuera, sin tampoco conectarme mucho a mi teléfono, por lo que quiero agradecer todas las muestras de cariño a mí, a Cristián, a su familia. Quisiera compartir un poco de lo que fue este proceso con ustedes", partió diciendo la periodista.

Enfatizó en que Aníbal era "un tipo maravilloso. Tenía tantas cualidades, pero una en particular que quisiera destacar que es el don el don del bajo perfil (...) Y sin embargo, lo inundaba todo, con esos ojos maravillosos que tenía, esa sonrisa acogedora".

"Han sido días muy dolorosos, pero muy lindos, y en estos días he pensado en todas las familias que han perdido sus seres queridos, estamos en el medio de una pandemia, y que no han tenido la posibilidad de estar cerca de sus muertos, de sus familiares, que no han tenido la posibilidad de abrazarse, de llorar... Esta familia la tuvo", prosiguió Diana, valorando la posibilidad que todos ellos tuvieron durante estos meses.

"Aníbal murió de un cáncer muy agresivo que se lo llevó en un año y medio. Dio la lucha con una entereza, nunca se quejó, nunca, nunca, nunca. Y le costaba caminar, al final le costaba respirar. Siempre estuvo al pie del cañon por sus niñitas", reveló.

La muerte

Por otra parte, Bolocco aprovechó la posibilidad para reflexionar sobre la muerte, pidiendo a la gente, "darle el lugar que merece, porque la muerte es parte de la vida. Todos sabemos que algún día vamos a morir, es lo único que sabemos".

"Y la experiencia es una de las más importantes que yo creo he tenido en mi vida, junto con los partos de mis hijos. Fíjate como uno trae a la vida y luego como uno acompaña en esta transición a la muerte. Fue una muerte linda, con mucho amor, lo acompañamos en su pieza y lo vimos partir con paz, con tranquilidad", reveló.

Por último, Diana agradeció a todos sus seguidores las muestras de cariño que le han dejado en redes sociales. "Muchas gracias. Es una muerte muy dolorosa, es un hombre joven que tenía mucho todavía por entregar", remató.

