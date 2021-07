"El auto lo agarró": Mane Swett revela susto que pasó junto a su hijo mientras hacía deporte

La actriz chilena María Elena "Mane" Swett, reveló que junto a su hijo protagonizaron un tenso momento en la calle mientras andaban en bicicleta, luego que un automovilista estuvo a punto de arrollar a su retoño.

De acuerdo al relato de la artista, ambos se encontraban cruzando una avenida cuando un conductor no tomó en cuenta el semáforo y pasó de largo.

"La gente anda muy loca"

"Pasé un susto horrible y se los quiero decir para que valga la pena. Un auto se pasó una luz roja y pasó a llevar a mi hijo. Íbamos cruzando en bicicleta, con verde, y el auto lo agarró. Siguió de largo y se fue", partió contando.

Aseveró que logró conseguirse el registro de cámaras del sector, "así que a esa persona la voy a encontrar", haciendo después una reflexión de cómo se encuentra la sociedad hoy en día.

"La gente anda muy loca, esta pandemia ha removido mucho el cerebro de las personas. En la calle hay que andar con el triple de cuidado", alertó a sus seguidores.

Recomendó que por ahora, "no solamente basta cruzar con verde y mirar hacia la izquierda y derecha. Además, tienes que mirar hacia atrás, porque esta persona apareció de atrás".

"Gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada. La bicicleta se dobló y a él no se le movió ni una uña. No se imaginan las gracias que he dado todo el día", remató. La publicación logró un centenar de comentarios de sus seguidores, que coincidieron con su diagnóstico sobre lo peligroso que se encuentra la vía pública chilena.

Revisa el video

