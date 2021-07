Anuncian esperado evento de PlayStation: Conoce qué sorpresas habrá para PS4 y PS5

Uno de los grandes ausentes de la E3 que se realizó a mediados de junio fue Sony. El gigante tecnológico japonés no quiso compartir con sus competidores de Nintendo y Xbox, por lo que sus fanáticos no tuvieron noticias sobre PlayStation.

Sin embargo, su ausencia tenía una particular razón, ya que este jueves 8 de julio se realizará el evento State of Play. Una instancia muy parecida al E3, pero en donde los únicos protagonistas son PS4 y PS5; nadie más.

Sony realizó el anuncio recién este martes a través de su sitio web y detalló cuáles serán las grandes sorpresas que tendrán para los gamers.

La empresa que dio vida a PlayStation señaló que el gran foco del State of Play estará puesto en Deathloop, juego de PS5 que promete ser uno de los más atractivos del año por su trama que nos hará "explotar la mente".

Deathloop será "la guinda de la torta", pues antes podremos ver las otras sorpresas que prepara Sony para sus millones de fanáticos. Según aseguró, se revelarán novedades sobre videojuegos indie (o independientes) y títulos desarrollados por empresas externas al gigante japonés.

Para todos aquellos que están esperando noticias sobre la nueva entrega de God of War, Horizon Forbidden West o del nuevo sistema de realidad virtual para PlayStation 5, el llamado es a tener paciencia.

Sony comunicó que no habrá novedades en State of Play sobre ello, pero que "estén atentos (...) pronto tendremos más actualizaciones", agregó.

A new State of Play arrives this Thursday. Tune in for a Deathloop gameplay deep dive, plus lots of updates on indies and exciting third-party games. https://t.co/oCn4suuAuu pic.twitter.com/KCP0WfHGYX