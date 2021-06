Anuncian esperada secuela de "Zelda" para Nintendo Switch: Conoce cuándo estará disponible

La jornada final de la Electronic Entertainment Expo, conocida mundialmente como E3, dejó varias sorpresas a los fanáticos de Nintendo. El gigante japonés realizó varios anuncios durante su conferencia, siendo el más importante uno relacionado con un clásico videojuego de la consola.

Esto, luego que se confirmara la secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" para Nintendo Switch. La fecha específica no fue revelada, pero los propios realizadores del juego señalaron que será oficialmente lanzado en 2022.

Lo que sí está claro es la llegada de "The Legend of Zelda: Skyward Sword HD", pues estará disponible también en Nintendo Switch a partir del próximo 16 de julio, garantizando una mejor calidad visual.

¿Cómo será la esperada secuela de "Zelda"?

En un inicio, los productores del juego no pretendían hacer una secuela, sino que la idea era realizar un capítulo extra de la historia. Sin embargo, la ambición de los productores llegó a tal punto que prefirieron premiar a sus seguidores con un nuevo videojuego completo.

Según el tráiler que exhibieron en la E3, la secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" se caracterizará por, aparentemente, tener islas en el cielo y poder realizar saltos entre portales para atravesar las paredes, algo que no se había visto antes.

Los otros anuncios de Nintendo en la E3

Además de la esperada secuela, Nintendo realizó otros destacados anuncios de juegos como:

"Super Smash Bros. Ultimate": el conocido juego de pelea que junta a personajes de "Mario Bros", "Street Fighter" y otros, tendrá un nuevo combatiente: Kazuya Mishima, de la franquicia "Tekken", que llega el 28 de junio.

"WarioWare Get it Together": el carismático Wario vuelve a Nintendo Switch con más de 200 minijuegos divertidos a partir del 19 de septiembre.

"Mario Party Superstars": se incorporarán nuevos tableros clásicos de anteriores entregas, además del modo online. Llega a Nintendo Switch este 29 de octubre.

"Metroid Dread": llega a Nintendo Switch el próximo 8 de octubre.

"Game & Watch de The Legend of Zelda": para celebrar sus 35 años, la saga de "Zelda" lanzará una versión de la consola que tendrá tres clásicos juegos: "The Legend of Zelda", "The Legend of Zelda II: The Adventure of Link" y "The Legend of Zelda: Link's Awakening". Llega el 12 de noviembre.

Remake de "Advanced Wars" 1 y 2: las dos primeras entregas de la saga serán rediseñadas completamente con nuevos gráficos, prometiendo volver a enamorar a sus fanáticos en Nintendo Switch. Llega el 3 de diciembre.

"Shin Megami Tensei V": traducido al castellano, la quinta entrega de Shin Megami Tensei hará su debut en Nintendo Switch este 12 de noviembre.

