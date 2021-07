"Me gusta ser vanidosa sana": Actriz de "La Usurpadora" niega cirugías estéticas

Gabriela Spanic, la famosa actriz venezolana que protagonizó hace 23 años la novela mexicana “La Usurpadora”, reapareció en la televisión para recordar su paso por esta producción, en la que se recreó una escena basada en el trágico accidente que sufrió la princesa Diana de Gales.

Paola Bracho y Paulina Martínez eran los dos personajes que encarnó la intérprete, con 33 años de carrera en la actuación. La artista dijo recientemente en una entrevista compartida en YouTube por el canal colombiano RCN, que ella se consideraba una “representante digna de la cultura de las telenovelas en el mundo”.

Spanic ha sido criticada por sus innumerables retoques estéticos y exaltada por mantener una envidiable silueta a sus 47 años. Recordó en el espacio televisivo las frases célebres de sus interpretaciones en el drama de Televisa de 1998, citas que incluso fueron aprendidas en español por rumanos y croatas.

La escena de “La Usurpadora” basada en la Princesa Diana

Entre muchos recuerdos que compartió la actriz, negó algunos mitos que rodearon las grabaciones en el set. Por ejemplo, que su verdadera gemela, Daniela Spanic, grabó en la novela o que se quedara dormida mientras trabajaba en el rodaje.

Según el portal de RCN, Gabriela Spanic también aseguró que la trágica escena en la que el personaje de Paola Bracho tiene un accidente ambientado en Montecarlo, Mónaco, fue inspirada en el choque en el que perdió la vida la princesa Diana de Gales, en agosto de 1997, en París.

Advirtió que se trataba de un evento que ocurrió para la misma época en que se grababa la producción. En la escena, que filmó junto al fallecido actor Enrique Lizalde (Alessandro Farina), Paola Bracho maneja un vehículo negro, que se vuelca y choca en un túnel. Pero el personaje queda con vida.

“Me gusta ser esa mujer vanidosa sana”

La protagonista de “La Usurpadora” también confesó algunas situaciones personales que ha vivido.

“A veces me han pasado cosas muy grotescas, muy feas. Sí, me han hecho muchísimo daño, pero ese daño no se compara a toda la benevolencia y el cariño del público hacia mi trabajo”, comentó.

También habló de su apariencia, recomendando técnicas para obviar el paso por el quirófano, con lo que negó tácitamente las criticas de sus cirugías.

“Me gusta ser esa mujer vanidosa sana, sin recurrir a las cirugías. Hay muchas cosas en el mundo que te pueden ayudar... como la radiofrecuencia, los tensores, las plaquetas con sangre. Osea, todo se puede hacer para evitar la cirugía”, detalló la coprotagonista de Fernando Colunga.

Gabriela Spanic aseguró que tuvo que “aprender los chakras del cuerpo para activarlos”. “La Usurpadora” fue una producción vendida en más de 125 países y doblada en más de 25 idiomas.

Todo sobre Famosos