Britney Spears estalla contra los paparazzis: "Mi cuerpo no está como ustedes lo muestran"

Britney Spears se encuentra de vacaciones en Hawái con su novio Sam Asghari y su paso por la isla fue captado por los paparazzis. Algo que disgustó mucho a la cantante y acusó a los fotógrafos de distorsionar la realidad de su cuerpo.

La intérprete norteamericana, que se encuentra en medio de una batalla judicial para deshacerse de la tutela de su padre, se quejó duramente por al acoso que sufre de los medios de comunicación.

Spears mantiene un largo historial de peleas con la prensa, pues su vida nunca deja de estar en el foco mediático, sobre todo ahora luego del estreno del documental “Framing Britney Spears” y del duro testimonio que dio en la audiencia por lograr su autonomía.

Britney Spears pide que dejen de distorsionarla

En esta ocasión, la intérprete de “Piece Of Me”, tema que precisamente está dedicado al acoso de los paparazzis, utilizó su cuenta en Instagram para quejarse de los retoques que hacen a su imagen en internet.

“Así que estar aquí en Maui es una locura ahora... ¡¡¡Los papis saben dónde estoy y realmente no es divertido!!!! Es bastante difícil ir a cualquier parte porque estas caras tontas siguen apareciendo para tomar mi foto”, reclamó Britney Spears junto a un video colgado en la red social.

"¡Pero no solo toman mi foto... distorsionan mi cuerpo y se meten con la imagen y es vergonzoso! Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como ellos me retratan'', añadió la artista estadounidense de 39 años.

“Es de mala educación y es cruel, así que papas amablemente ¡¡¡¡JODANSE Y JODANSE!!!!”, culminó el texto escrito en la leyenda del post.

Envió un mensaje a sus fans

En el clip, Britney Spears aparece caminando a orillas de la playa, mientras lleva puesto un traje de baño rojo de dos piezas. La cantante luce un cuerpo muy diferente al de las fotografías que circularon días atrás sobre su estadía en la paradisíaca isla.

“¡¡Este es mi cuerpo !! ¡¡¡Así que deja de jugar con mis fotos y editarlas hasta el punto en que sea vergonzoso!!!!”, se lee en parte de un texto que montó sobre las imágenes del video.

Por su parte, los usuarios de la red mostraron una vez más su solidaridad con la estrella pop. “¡TE AMO! ¡Me alegra verte defendiéndote!”; “¡Eres perfecta, tu cuerpo es perfecto! Te amamos”, escribieron en los comentarios.

