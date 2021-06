Exesposa de Gonzalo Jara revela cómo mantiene a sus 3 hijos: El jugador no le paga pensión

Hace unos días, la exesposa de Gonzalo Jara, Roksana Luengo, contó a un programa de Instagram que el futbolista chileno, de quien se encuentra distanciada desde agosto de 2019, no ha pagado la pensión alimenticia para mantener a los hijos que tienen en común.

Sobre cómo se las ha arreglado económicamente durante todo este tiempo, con 3 niños a cuestas, conversó con LUN, revelando que gracias a un pequeño emprendimiento de venta de productos cosméticos ha podido salir adelante.

"Hice esta Pyme porque me gusta inventar cosas, me gusta trabajar. Estudié educación física en la U. de las Américas, pero no estoy ejerciendo porque me falta mi práctica", comentó.

"Me muevo y hago cosas"

Su negocio, al cual nombró como @maksout.maksout, vende "bótox, keratina, sérum capilar, champú para fortalecer y máscara para rostros y limpieza. Lo que más he vendido son máscaras de tratamiento capilar y sérum. Pero gano muy poquita plata", confesó.

De hecho, esto la ha llevado a desarrollar síntomas asociados a la depresión. "He estado tan mal anímicamente, imagínate llevar una casa sola, gracias a Dios que tengo a mi mamá y su esposo", aseveró.

Por otra parte, desde su separación, además trabaja como vendedora independiente de una empresa que ofrece suplementos alimenticios. "Compré kits completos y empecé a hacer mis clientes, pero justo pasó lo del estallido y todo se vino abajo, pero lo que invertí ya lo he recuperado", contó.

Luengo ha recibido ayuda de sus amigas Karina Ugarte, esposa de Jean Beausejour, y también de Marité Matus, exesposa de Arturo Vidal, quienes apoyan sus Pymes y compran sus productos. Pese a esto, los días no han sido fáciles para la mujer.

"Mis hijos me han visto llorar, hablar llorando con Gonzalo, le digo las cosas, le mando boletas, le explico. Si me muevo y hago cosas, vendo zapatos, una cartera; lo hago no para mí, sino que para mi casa. Me siento sola", remató.

