Este jueves 24 de junio la conductora de televisión chilena Savka Pollak comunicó a través de su Instagram que su hija menor, Laura, sufrió un accidente doméstico que la obligó a ser sometida a una operación ambulatoria.

Afortunadamente, la pequeña sorteó exitosamente el procedimiento y ya se encuentra en su hogar, de acuerdo a un video que Pollak subió a sus redes sociales, en donde además aprovechó de agradecer a sus seguidores por los buenos deseos y mensajes que le han enviado en estas últimas horas.

"Me he sentido súper acompañada"

"Quería agradecer la enorme cantidad de mensajes que me han mandado a mí y a la Laurita en estas horas que han sido un poco complejas", partió diciendo en el video que subió a su cuenta de Instagram.

Continuó diciendo que "por suerte todo salió perfecto, la operación, la Lauri se recuperó bien, nos vamos de hecho ahora a la casa a replantearnos ahora, porque va estar un tiempo con su cabestrillo, así que a adecuarnos todos a este proceso de cambio".

"Han sido horas de mucho cansancio, de enfrentar hartos miedos, incertidumbres, pero me he sentido súper acompañada, he leído sus mensajes llenos de cariño y quería agradecerles", cerró, en la publicación que se lleno de 'likes' y comentarios de sus fanáticos, quienes se mostraron felices por la recuperación de su hija.

Revisa el video

El accidente de la hija de Savka Pollak

"Ayer estábamos preparándonos para comer y sentí un golpe, nada fuerte, era un salto desde un sillón bajo al suelo, pero el llanto fue diferente", partió contando Pollak, en el post donde informó sobre el accidente de su hija, con Laura recostada sobre un catre clínico.

Savka siguió contando que tras oír el golpe, fue a ver a su hija y se percató de que no era una simple caída que los niños suelen sufrir. "La miré y me di cuenta rápido de que algo andaba mal con su codo, estaba fuera de su lugar. Le amarramos un pañuelo para sostenerlo y partir a urgencia", añadió la expanelista de "SQP".

Una preocupación que tenía asidero, puesto que al llegar a la clínica un profesional le señaló que "la cosa no era tan sencilla". Quien fuera aspirante a la alcaldía de Macul continuó su relato, señalando que ya en el centro clínico le sacaron una radiografía y posteriormente "la enyesaron y eso calmó su dolor bastante".

En adelante, ahora la niña tendrá que enfrentar semanas de terapia para recuperar la total movilidad de su brazo.

