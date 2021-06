Britney Spears reaparece en redes: "No quiero que la gente piense que mi vida es perfecta"

Después de su declaración ante un juez en audiencia pública por su tutela, Britney Spears reapareció en las redes sociales y pidió perdón a sus fanáticos por fingir que ha estado bien en los últimos dos años.

La estrella musical publicó un largo mensaje desde su cuenta de Instagram, con un sorpresivo contenido. En un texto que, en menos de 15 horas llegó a más de 1.5 millones de “Me gusta", reconoció que “por orgullo” y "por vergüenza" no mostró su verdadera realidad.

Así se disculpó Britney Spears

La cantante utilizó en su post un mensaje atribuido a Albert Einstein, que reza: “Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas". La imagen es de una niña de espaldas, caminando en un sendero, con dos peluches.

En el pie de foto, Spears, de 39 años, reflexionó sobre cómo parece su vida desde Instagram y cómo la plataforma le ayuda a “tener una salida”. “Solo quiero contarles un pequeño secreto”, inició. “Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años”, sigue.

“Creo que como personas todos queremos la vida de cuento de hadas y, por la forma en que he publicado, mi vida parece verse y ser bastante increíble”, continuó. "Estoy llamando la atención de la gente, porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta, porque: Definitivamente no lo es, en absoluto”, puntualizó.

“Ella siempre fingió que todo estaba bien”

Las palabras de la exchica Disney fueron el primer contacto que tuvo la artista con sus 30.6 millones de seguidores de la red social, después de la audiencia pública donde solicitó la finalización de la tutela por parte de su padre, Jamie Spears, impuesta desde 2008.

Los seguidores le respondieron con afecto: “Gracias por decir tu verdad. Mereces vivir la vida en tus términos”; “Te amamos, Britney”; “¡Eres una leyenda valiente, más icónica de lo que podría ser cualquier personaje de cuento de hadas!”, fueron algunos de los mensajes.

En sus palabras, Britney Spears también comentó sobre uno de los mayores rasgos de su madre, Lynn: “No importaba lo horrible que fuera un día cuando era más joven... Por el bien de mí y de mis hermanos, ella siempre fingió que todo estaba bien”.

Antes de su presentación con el juez, los fans habían visto por última vez a Britney Spears en un video mientras ella bailaba vestida con un exótico traje blanco. Previa aparición en el proceso del juicio, la cantante había compartido similares imágenes y videos en su cuenta.

