Por estos días el futbolista chileno Gonzalo Jara se encuentra en el ojo de la polémica tras conocerse que su exesposa y madre de sus dos hijos, Roksana Luengo, lo tiene demandado por el no pago de la pensión alimenticia durante varios meses.

Luengo intentó hacer una mediación, pero Gonzalo no llegó a la instancia, puesto que se encuentra jugando en México para el club Tijuana.

Y en el país azteca el defensa central no se encuentra solo, pues "Jarita" está muy bien acompañado de Karina Belén, su nueva polola de nacionalidad mexicana, con quien ha subido fotos durante estos meses a su cuenta de Instagram.

De acuerdo a la misma red social, la joven tiene 28 años y es una fanática del fitness. En su cuenta luce su tonificada figura, que le ha valido miles de seguidores y también halagos de sus fanáticos.

Revisa fotos de la novia de Gonzalo Jara

La denuncia de la exesposa contra Jara

Roksana Luengo, quien de profesión es profesora de educación física, realizó una entrevista a través de Instagram, en donde reveló que actualmente tiene demandado a Jara por el pago de la pensión de alimentos, y además reveló la distante relación que el deportista tiene con sus hijos.

La chilena comentó que Gonzalo "me dejó cuando mi guagua tenía un mes y medio... Se fue a México y nunca más volvió. De mi hijo mayor se desentendió y a la guagua la ha visto tres veces en estos dos años".

La mujer cuenta que por estos días vive en un departamento propiedad del futbolista, y él le ha enviado dinero de forma esporádica. "Cada dos meses me manda un poco de dinero", aseguró.

"Me duele que su padre no vea a su hija y que no aporte económicamente. Yo no quiero lujos, no estoy pidiendo para mí. A mis hijos le han faltado muchas cosas. Lo desconozco totalmente, nunca pensé que fuera una persona sin alma y sin corazón", reflexionó.

"¿Por qué hago esto? Para que sienta o piense y de alguna manera llegar a él, a su corazón, a su cabeza. Porque los niños no se mantienen con un llamado cada dos semanas, como llama a Lucas. Gracias a Dios tengo a mis papás y a mis amigos que han sido un soporte con mis hijos", remató en la conversación que sostuvo con la periodista Cecilia Gutiérrez.

Todo sobre Gonzalo Jara

Todo sobre Famosos chilenos