"Sigue sola y no busca una nueva pareja": Mejor amigo de Kim Kardashian despeja rumores

Aunque pretendientes no le deben faltar, Kim Kardashian no tiene novio. Su mejor amigo, Jonathan Cheban, aseguró que no piensa comenzar una nueva relación amorosa mientras continúen los trámites para disolver el matrimonio con el rapero Kanye West.

Hace ya casi cuatro meses que Kardashian solicitó el divorcio a quien fue su marido durante siete años. Desde entonces, la estrella de televisión se convirtió en la soltera más codiciada de la farándula. Multimillonaria y con una lista de pretendientes que le adjudicaron los medios de comunicación.

A mediados de abril, trascendió que Kim estaba saliendo con el abogado y comentarista político de CNN Anthony Van Jones, de 52 años, con el que supuestamente mantuvo una serie de encuentros.

Kim Kardashian sigue sola

Sin embargo, estos rumores fueron disipados por Cheban, quien es muy cercano a la empresaria y que incluso apareció por más de una década en el programa “Keeping Up with the Kardashians”.

"Kim tiene mucho en su plato con cuatro hijos y el nuevo programa que comenzará pronto para Hulu", mencionó en una entrevista difundida por el Daily Mail, dejando ver el desinterés de la modelo en una nueva pareja y desmintiendo los rumores sobre una relación con el comentarista de noticias, a quien conoció en 2018.

Aseguró que para ella sus prioridades en este momento son sus estudios de derecho y sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

El amigo de Kim Kardashian elogia a Kanye West

Jonathan Cheban, quien también guarda una buena relación con West, admitió que no le sorprendió la separación, así como tampoco lo que expresó Kim en el último capítulo del programa.

“No me sorprende que haya sucedido, los amo a los dos, Kim está estudiando para la abogacía en este momento. Acabo de hablar con ella ayer (14 de junio), aunque me gustan los dos como pareja, son increíbles”, comentó.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos