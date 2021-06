Kim Kardashian celebra el cumpleaños de su hija mayor con una pijamada y carteras personalizadas

La hija mayor de Kim Kardashian y Kaye West cumplió ocho años el 15 de junio y su famosa madre compartió en las redes sociales una serie de imágenes con un emotivo mensaje para felicitarla.

La pequeña es toda una celebridad gracias a las publicaciones de la socialité estadounidense, además el público la ha visto crecer a través de los episodios del reality “Keeping Up With The Kardashians”.

North West es la mayor de cuatro hermanos, le siguen Chicago de tres años, Saint de 5, y Psalm con 2. Todos son hijos en común con Kanye West, de quien se encuentra separada desde hace varios meses y en trámites de divorcio.

El mensaje de Kim Kardashian para su hija North

La empresaria utilizó unas fotos de una sesión fotográfica para la revista Interview, que se realizó en 2017, para expresar sus mejores deseos para su primogénita. En las imágenes, personificó el estilo de Jackie Kennedy, según una nota del Daily Mail.

La orgullosa madre lució varios trajes en tonos sobrios, como el azul, negro y blanco, que fueron acompañados con un rimbonbante peinado al mejor estilo de quien en vida fuera esposa del fallecido John F. Kennedy. “¡Mi primer bebé, North, cumple hoy 8 años!”, escribió y reveló que prepara un obsequio muy simbólico para la niña.

“North, un día verás todos estos mensajes impresos para ti en los libros que estoy haciendo para ti y espero que sientas el amor porque traes tanto amor y alegría a todas nuestras vidas”, escribió la empresaria y modelo de 40 años.

“¡Eres la persona más tonta, elegante y creativa que sabe exactamente lo que quiere en la vida! ¡Nunca he conocido a nadie como tú!”, agregó y explicó a sus fans que eligió estas fotos porque plasman el vínculo que existe entre ella y sus hija.

Pijamada y regalos personalizados

Al parecer, Kim Kardashian decidió realizar una celebración más íntima en el cumpleaños de su hija. La estrella de televisión subió a las historias de su cuenta de Instagram imágenes de North y sus amigas vestidas con pijamas de emoji.

También compartió un video donde se pueden ver varios bolsos en color rosa personalizados con el nombre de la cumpleañera y de las invitadas.

North West también recibió felicitaciones de su abuela Kris Jenner. “¡Feliz cumpleaños a nuestra hermosa Northie!!! Realmente eres un rayo de sol e iluminas cada habitación con tu increíble sonrisa y tu enorme corazón”, fue parte del mensaje de la matriarca.

