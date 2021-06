Una difícil situación fue la que atravesó la cantante chilena Karen Bejarano, conocida también como "Karen Paola", durante este fin de semana, confesando que tuvo una fuerte crisis de angustia.

Recordemos que hace unas semanas atrás, la exchica "Mekano" reveló que está viviendo meses difíciles en cuanto a su salud mental. Problemas que la llevaron a estar durante varias semanas internada en un centro de salud, que la mantuvo alejada de las redes sociales.

"Lloré con hipo"

Su reciente crisis la hizo saber a través de las historias de Instagram, donde explicó lo que le sucedió durante el fin de semana, y además hizo una reflexión sobre lo vivido.

"Quería comentarles algo que me pasó el fin de semana, recién, me vino una crisis de angustia donde la verdad es que lloré, lloré, lloré, como con hipo, y la verdad es que no sabía de dónde venía toda esta pena, esta angustia", comenzó diciendo.

Reconoció que pese a desconocer el origen de su tristeza, "hay muchas razones" que podrían explicar su llanto. "Yo sigo en mi proceso de sanación, pero no había un motivo tan claro por el que dijera 'por esto es'. Entonces me empecé a cuestionar: '¿Por qué me pasa, por qué estoy así de mal?'", agregó.

Sobre esto último, afirmó que "está pésimo que nos juzguen por cosas que pueden estar guardadas ahí hace años y nosotros no fuimos capaces de eliminarlas de ahí en ese momento".

"Chata de estar triste"

"Esta crisis de angustia fue súper dura conmigo porque yo decía que 'no me quiero sentir más así, le decía a Juan (su esposo), estoy chata de estar triste y no saber la razón real que está pasando, por qué'. Tanto cuestionamiento conmigo y uno termina peor".

Bejarano terminó dándole un consejo a sus seguidores, aseverando que "el autocuidado es un proceso de sanación y es fundamental que seamos empáticos con nosotros, porque siempre nos enseñan a ser empáticos con el resto, pero nadie nos enseña a ser empáticos con estas emociones que nos embargan".

