Un divertido momento se dio esta mañana en el matinal "Mucho Gusto" entre los conductores del espacio, Diana Bolocco y José Antonio Neme.

El primero de los temas en pauta del programa fue el anuncio del Ministerio de Salud de este jueves 10 de mayo, en donde decretaron Cuarentena Total para toda la Región Metropolitana.

En este contexto, Neme le hizo una atrevida pregunta a Diana, que la animadora, fiel a su estilo, no temió en responder y desató las risas en el espacio.

La pregunta de Neme

Sin titubear, José Antonio le señaló a Diana, "te voy a hacer una pregunta divertida, si no hay que ser tan grave. ¿Con qué famoso pasarías la Cuarentena?".

De forma automática, Bolocco respondió, "qué fácil, con Cristián Sánchez. Me la dejaste en bandeja". Frente a esto, Neme le cambió las condiciones de la pregunta, señalándole que ese famoso no entra en su pregunta porque es su esposo.

Tras esta condición, la conductora sentenció que "con alguien que me haga reír mucho, con Eduardo Fuentes, pero no te pongas celoso", le pidió la hermana de Cecilia a su colega, a quien le hizo la misma consulta.

"Yo si tuviera que pasar la Cuarentena con alguien, en realidad prefiero pasarla solo, si nadie va a mi casa yo feliz. Me encanta que no me vayan a ver, que no me llamen por teléfono y que no me toquen el timbre. Yo hace como 38 años que estoy en Cuarentena", respondió Neme, por su parte, evadiendo la pregunta que él mismo hizo en primera instancia.

"Mucho Gusto" se emite de lunes a viernes a partir de las 8:00 de la mañana, justo después de Meganoticias Conecta.

