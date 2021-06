Gaby Hernández y el éxito de Lita en "Pituca sin Lucas": "Me encantó reírme de la cuiquería"

Uno de los personajes más icónicos de las teleseries de la última década, es sin lugar a dudas la querida "Lita" Achondo de "Pituca sin Lucas", ficción de Mega originalmente transmitida en 2014.

Quien dio vida a Lita fue la destacada actriz nacional, Gabriela Hernández, quien rápidamente se convirtió en sensación de la cultura pop. En internet, la intérprete se vio, de un momento a otro, siendo la protagonista de memes y videos virales que dieron vuelta la web.

En un programa de Canal 13, la chilena abordó el éxito que le significó para su vida este personaje, revelando de entrada que le "encantó" representar a esta mujer de la clase alta.

El éxito de Lita

"Me hice más famosilla, me subieron un poco el sueldo, me encantó hacer ese personaje por reírme de la pituquería, de la cuiquería... que los encuentro patéticos", sentenció de entrada la mujer.

Hernández señaló que el éxito de Lita se debe, más allá de su notable interpretación, a que estaba

"muy bien escrito", y además reveló que ella no era la primera persona pensada para ese papel.

"A mi me llamaron por descarte. Ese papel era bastante para la Coca Guazzini, excelente actriz", confesó Gaby. Al poco andar de la teleserie, se dio cuenta del furor que causó en la gente.

"Íbamos en el capítulo 4 o 5 y me dice la Marcelita Torres, la encargada de la publicidad, 'Gaby, estás en llamas'. Yo le pregunto ¿qué es en llamas? Pensé que era un hashtag...", reveló de entrada.

Tras preguntar, la encargada de marketing le comentó "'tienes 400 mil seguidores en Facebook, ven a mi oficina', y veo que tengo esa cantidad de seguidores y un grupo de gente con una paleta con la cara de Lita", comentó entre risas, aún sorprendida por el éxito de su personaje que en cada retransmisión de la ficción, vuelve a ser uno de los más queridos entre los televidentes.

