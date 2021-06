Así reacciona Kim Kardashian al recibir un divertido regalo personalizado que le envió Maluma

Maluma sorprendió a Kim Kardashian haciéndole llegar un obsequio muy especial. Y la empresaria y modelo norteamericana no dudó en agradecer el detalle del cantante colombiano en su cuenta de Instagram.

La estrella del reality “Keeping Up With The Kardashians” y el artista de género urbano parecen estar formando una buena amistad luego de conocerse el pasado mes de abril, cuando ambos coincidieron en un evento.

Maluma en las historias de Kim Kardashian

La pareja se vio las caras en la inauguración del “The Goodtime Hotel”, que se encuentra en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y que pertenece al cantante Pharrel Williams, donde también asistieron Bad Bunny, Annita, David y Victoria Beckham.

El detalle de Maluma con Kim Kardashian

Kim Kardashian compartió en un video que colgó en las “stories” de su cuenta de Instagram, el presente que recibió de parte del intérprete de “Hawái”.

En el clip, la ex de Kanye West muestra los objetos que recibió: una copia de su álbum “7DJ” que lanzó este mismo año, un tocadiscos marca Crosley y una caja de “Pre Gold Puro Oro Pack”, una bebida que lanzó hace poco al mercado Maluma, según reseñó la revista colombiana Semana.

“Muchas gracias, Maluma, por enviar esto”, se escuchaba decir a la madre de cuatro hijos en el video, mientras hacía un recorrido para mostrar en detalle lo que recibió del artista paisa.

Maluma en la élite de la farándula

Juan Luis Londoño Arias, nombre real del artista nacido en Medellín, ha logrado alcanzar un enorme éxito internacional y se codea con grandes estrellas de la farándula mundial.

A sus 27 años, el intérprete colombiano protagonizó su primera película en Hollywood junto a las superestrellas Jennifer Lopez y Owen Wilson, en la película “Marry Me”. Además comparte varios temas musicales con la “Diva del Bronx” como “Pa ti” y “Lonely”.

Ahora se le vio socializando en una fiesta junto a Kim Kardashian, de 40 años, en lo que parece ser el inicio de una buena amistad.

