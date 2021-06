Hija de víctima de abuso sexual revive acusación contra Gloria Trevi por corrupción de menores

El pasado persigue a Gloria Trevi. Después de 21 años de que se conociera el escándalo de abuso sexual que el clan de Sergio Andrade protagonizó en el año 2000, cuando reclutaba a jóvenes a quienes les prometía llevar a la fama, unas nuevas acusaciones ponen en duda que la cantante haya sido una víctima.

Valentina de la Cuesta, una de las hijas nacidas de la red de abuso sexual del productor musical, condenado a 7 años de prisión, revivió el caso más polémico del espectáculo mexicano al arremeter contra la intérprete de “Pelo Suelto”, en un capítulo más de este controversial caso.

Conocido como el “clan Trevi Andrade”, la cantante estuvo detenida en Brasil un poco más de cuatro años y luego, en su país, tras su extradición, fue absuelta de los cargos y se declaró su inocencia.

Las acusaciones contra Gloria Trevi: “No fue una víctima”

Aunque el éxito ha llenado la escandalosa fama de Gloria Trevi, muchos no olvidan el pasado oscuro de la artista, quien también procreó un hijo estando presa en una cárcel de Brasil.

Ahora en una entrevista con la hija de Karla de la Cuesta -una de las tres hermanas reclutadas y abusadas por el clan– la joven aseguró que la cantante no fue una víctima en el sonado caso, en el que se le señaló de ser pieza clave en la búsqueda de las adolescentes que incorporaban a la red para ser abusadas por el famoso productor.

Valentina de la Cuesta cuestionó esa fama que hoy posee la cantante y, en conversación en el programa “Suelta la Sopa”, señaló que “le duele que México no tenga memoria”, palabras con las que dirigió su acusación contra la artista sin mencionar su nombre, detalló la revista People en Español.

“Me duele que a México se le ha olvidado los actos de ciertas personas que la gente tiene aquí, porque a México se le ha olvidado”, detalló al levantar la mano y reflejar la fama de la intérprete. Indicó que eso le causa mucho dolor, pues es saber que “tu papá hizo lo que hizo”.

Y al ser consultada si Gloria Trevi fue una víctima como su madre Karla de la Cuesta, la joven de forma categórica dio su opinión de los hechos que también han marcado su vida.

“Vaya, no lo fue. De alguna u otra forma, bastante tergiversada ¿una víctima...? No te exime a ti de lo que has hecho”, recalcó al no excusar que la cantante sea ahora vista sin culpa alguna de los actos de corrupción de menores.

Habló del hecho de enterarse que su primo sea su hermano, lo cual forma parte de la historia que su madre finalmente le reveló al contarle todos los detalles de la época en que fue abusada.

Valentina de la Cuesta aseguró que a los 11 años vio una foto de ella y su madre en una revista. Sin embargo, aseguró que fue este año que conoció toda la verdad, cuando le preguntó a su madre quién era su padre.

Sin tapujo alguno, afirmó que no fue necesario muchas explicaciones por parte de su madre, con tan solo mencionarle el nombre de su padre.

“Espectro Nebular” es la primera canción que Valentina escribió y con la que describe su visión de lo que representa para ella todo lo que rodeó el abuso del clan Andrade.

