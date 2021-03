Para nadie es un secreto que la vida de Gloria Trevi ha sido más que controversial. Como dirían muchos, fue toda una montaña rusa. Sin embargo, no hay dudas que tras salir de prisión se concentró en su salud mental, en recuperar su carrera y seguir adelante con su vida.

Aunque todos conocen su historia, quizá pocos recuerdan que la cantante mexicana tuvo a uno de sus hijos en una cárcel de Sao Paulo, Brasil, luego de ser acusada junto a su mánager y pareja, Sergio Andrade, de secuestro y corrupción de menores.

Fue mientras estaba recluida que se convirtió en madre de Ángel Gabriel Gómez Treviño, quien nació el 18 de febrero de 2002 y que fue puesto bajo la custodia de la mamá de la intérprete hasta que esta salió de prisión.

Al igual que su progenitora, el joven, de 19 años de edad, es un apasionado por la música y desde chico mostró gran interés en convertirse en cantante.

En medio de un escándalo

Si bien no es el primogénito de Gloria Trevi, pues antes de él nació Ana, de la que se sabe muy poco; Ángel Gabriel es el más conocido, no solo porque nació en medio del escándalo que atravesaba la mexicana sino también porque decidió seguir sus pasos como artista.

Según los medios mexicanos, el joven sintió el llamado de la música desde muy pequeño, idea que no le agradó mucho a su madre, debido a las experiencias previas que tuvo en la industria.

Aún así Ángel se aventuró en seguir su corazón. Tomó clases de piano, violín, canto y ahora se encuentra enfocado en hacer música, la cual comparte por su canal de Youtube "Ángel Sin Título".

"Siempre he pensado cómo quitarle la idea a la gente de que soy el hijo de Gloria Trevi, pero yo quiero que le digan a ella que es 'la mamá de'. Sé que no va a ser fácil, pero quiero ser mejor que ella. Voy a poner todo el esfuerzo hasta que me salga", aseguró en varias entrevistas después de que sacó su primer sencillo "Si te encuentro sola", el pasado 2020, según el sitio Chic Magazine.

Después de sacar este tema, el cantante ha hecho pocas apariciones por los medios y las redes sociales. No obstante, en su último post de Instagram se deja ver trabajando en un proyecto nuevo. Si bien su primer tema no lo lanzó al estrellato, Ángel está enfocado en lograr eso y más.

