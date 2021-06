Kim Kardashian está abierta a reconciliarse con Kanye West bajo estas condiciones

¿Reconciliación? Kim Kardashian podría dejar atrás el divorcio de su expareja, el rapero Kanye West, pese a haber anunciado su separación en febrero de 2021. Una fuente cercana a la actriz de telerrealidad afirmó que podrían volver a estar juntos, pero bajo ciertas condiciones.

La socialité se mantiene activa en sus redes sociales, donde se le ve enfocada en sus afectos y compromisos laborales, pese a la ruptura con quien fue su esposo por más de 6 años. De hecho, el 14 de mayo fue el séptimo aniversario de haberse casado en Italia.

La unión de ambas celebridades dio como resultado el nacimiento de cuatro hijos: North de 7 años; Saint de 5; Chicago de 3 y Psalm de 2. Ellos figuran con frecuencia en las imágenes que comparte la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” en sus plataformas digitales.

Kim Kardashian abierta a una reconciliación

La empresaria no descartó una reconciliación con Kanye West, de acuerdo a lo que una fuente exclusiva dijo a Hollywood Life. Actualmente estaría dispuesta a conversar si se cumplen algunas condiciones en un futuro.

El allegado a la multimillonaria destaca que la empresaria siente que le dio muchas oportunidades al cantante para trabajar en su relación, pero finalmente se separaron al sentir que no había otra opción. Asegura que ella está abierta a que posiblemente regresen “si él cambia” y quiere “poner el trabajo” en mejorar el matrimonio.

También dijo que a pesar de que se amarán siempre, el matrimonio no estaba funcionando para la propietaria de Skims, quien decidió dar el paso. Ella está siguiendo con su vida bajo la premisa de “nunca digas nunca”.

Así son las rutinas de la expareja

Kim Kardashian se mantiene serena y tranquila disfrutando de sus hijos quienes, como ella, sufrieron graves síntomas de Covid-19 en el otoño de 2020, según trascendió en un nuevo capítulo de su serie.

Por su parte, Kanye West se ha dejado ver mucho tiempo en su rancho de Wyoming. Él no es tan activo a través de sus redes sociales, a diferencia de su exmujer. Además, tiene más de cinco millones de seguidores, 220 millones menos que la reconocida modelo.

Hace poco se difundió el rumor de que West podría estar en los inicios de una relación amorosa con Irina Shayk. Ante ello, un informante cercano reveló que la modelo de 40 años duda de que sea cierto, pues cree que se trataría de una estrategia para llamar la atención.

