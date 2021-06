Una hermana de Kim Kardashian es acusada de hacer bullying: "Ella es así con todo el mundo"

La modelo Victoria Vanna denunció en TikTok que sufrió bullying de parte de la hermana menor de Kim Kardashian, Kylie Jenner, mientras grababan un video musical.

Según Victoria, el hecho ocurrió hace ya algunos años, mientras rodaban el clip “Ice Cream Man” del rapero Tyga. Kylie y su amigas, Jordyn Woods y Stassie Karanikolaou, la señalaban y se burlaban de sus movimientos de baile, relató.

Además de su popularidad en TikTok, la modelo cuenta con más de 94 mil seguidores en Instagram, donde comparte imágenes de su día a día y promociona productos de moda en línea.

Así se comportó hermana de Kim Kardashian

La reconocida modelo contó que estaba emocionada de conocer a la hermana menor de Kim Kardashian, pero que su actitud la intimidó. "Tan pronto como salí, ella me miraba de arriba abajo, susurrando y señalando y burlándose de cómo estaba bailando”, dijo.

Admitió que la actitud de Kylie la molestó al punto que la hizo llorar. “Todos me dijeron que no me preocupara porque ella era una perra con todos en el set. Incluso los amigos de Tyga me dijeron que era intimidante”, añadió.

Pero la situación no sólo fue en el set de grabación, Victoria Vanne aseguró que el acoso continuó después. "Así que salgo, y Kylie y todos sus amigos salieron también. Y fueron a su Rolls-Royce. Recuerdo que era un Rolls-Royce blanco en el estacionamiento. Era casi como si me estuvieran siguiendo. Y estaban todos comiendo McDonald's".

Kylie Jenner lo niega

Por su parte, Kylie Jenner no tardó en responder. Intentando poner fin a la polémica generada por la modelo, comentó rápidamente el post. "Esto nunca sucedió”, escribió con contundencia la menor del clan televisivo “Keeping Up with the Kardashians”, en los comentarios de la publicación.

Jenner mantuvo una relación con Tyga entre 2014 y 2017, según un artículo publicado por The Sun. El video al que hace referencia la modelo se estrenó en YouTube en octubre de 2015.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos