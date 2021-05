Cristian Arcos cuenta su experiencia manejando Uber: "Me hicieron sentir como si fuera un narco"

El periodista Cristian Arcos se refirió a las confesiones de su nuevo libro, “Enemigo Interno”, que se publicará el 1 de junio, donde cuenta cómo siguió con su vida tras ser despedido de su trabajo tras 18 años de labores.

Arcos salió de CHV en 2019, tras casi dos décadas de trabajar en el canal de televisión. Esta situación es abordada en su libro, dejando claro que fue una dura experiencia.

Trabajo como Uber

Así fue que tras la pérdida de su empleo se dedicó a trabajar como conductor de la aplicación de transporte Uber.

Sobre la experiencia, sostuvo que “es algo que hice y que han hecho miles de chilenos que se han quedado sin trabajo en los últimos años. Lo que más me incomoda es que cuando se supo que estaba manejando en Uber, algunos de mis amigos me hicieron sentir como si fuera un narcotraficante", lamentó.

Explicó que creían "que había caído lo más bajo que podía caerse, pese a que es un trabajo digno".

Además, en conversación con LUN, fue consultado sobre la vergüenza que expresó sentir en su libro por aquella situación.

Puntualizó que ser conductor no lo avergonzaba, más bien, que al ser reconocido siempre sintió "un poco de vergüenza que alguien me reconociera en la calle o en el supermercado y me pidiera una foto. ¿Para qué querrán una foto conmigo? Me preguntaba", justificó.

Arcos en el lanzamiento de un libro anterior

Dos intentos de suicidio

Arcos señaló que publicar su experiencia “es una forma de sanar las heridas”, y además reveló que tuvo dos intentos de suicidio, sobre los cuales fue consultado.

Para poder publicar este relato debió exponerlo primero a sus hijos: “Les quise contar a cada uno, de modo separado de acuerdo a sus edades y entendimiento, que era probable que el tema se socializara, en especial a través de las redes sociales que es lo que ellos más ocupan”.

“No quiero romantizar estos intentos de suicidio. Al contrario, creo que fueron las estupideces más grandes que cometí en mi vida. Eso lo tengo claro”, esclareció.

“Una persona depresiva"

El periodista adirmó que es "una persona depresiva, y lo seré siempre. Es una enfermedad permanente, eso es así. Se maneja con más o menos terapia y con más o menos medicamentos, pero es para siempre".

Explicó que “las causas de la depresión son distintas en cada persona. Yo cuento mi historia desde mi experiencia”.

“A los 22 años supe que era depresivo cuando tuve la plata para ir a un psiquiatra. Y contar esa experiencia puede que le sirva a alguien”, concluyó.

