La influencer y modelo chilena, María José "Coté" López, es una activa usuaria de Instagram, plataforma que utiliza para interactuar directamente con sus miles de fanáticos y fanáticas que la siguen desde hace años en la red social.

Recientemente, la también esposa del futbolista Luis "Mago" Jiménez, abrió una dinámica de preguntas y respuestas donde repasó varios temas personales, revelando incluso cuántas son las cirugías que se ha hecho.

Las confesiones de Coté López

Lo primero que contó fue cómo se conoció con su esposo, el "Mago", revelando que "él me llamó por teléfono cuando estaba con la Selección y de ahí tenía que venir de vacaciones. Así que cuando llegó a Chile nos juntamos y fuimos al cine. Esa fue nuestra primera cita de amor".

Allí comenzó la relación amorosa de ambos, la cual se ha mantenido durante más de 10 años y de la que han nacido cuatro hijos.

Por otra parte, confesó que comenzó "muy chica" con los procedimiento estéticos, revelando que "se me ocurrió ponerme un relleno (en los labios) que la cuestión nunca salió, entonces me tuve que hacer no sé cuantas cirugías (...) es que me cortaban por dentro para sacar la silicona, o no sé, la cuestión que me pusieron".

Asimismo, aclaró que el actual volumen de sus labios no se debe a que "tenga relleno", sino que son las cicatrices de las cirugías que le quedaron para quitarle el líquido que le pusieron en la boca.

En el mismo sentido, contó que en cuanto a cirugías plásticas, "lo que tengo es la nariz, pero la nariz tres veces (...) y las pechugas cuando me puse, que también me las cambié como tres veces, pero ya me las saqué".

La influencer terminó rematando que en su cuerpo no tiene ninguna cirugía y su figura actual la consiguió gracias al deporte. "Cuando dicen 'operada cualquiera', no mi gente, es ejercicio, no sea picota", enfatizó.

Revisa las declaraciones

