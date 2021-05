Daniela Nicolás revela que le quemaron vestido antes de un desfile del Miss Universo

Ya han pasado días desde que Daniela Nicolás participó en el Miss Universo 2021, en el cual no pudo llegar al top 21 de la competencia.

A pesar de no obtener un buen lugar, terminó siendo una gran experiencia para Daniela. Sin embargo, en entrevista con Bio-Bio Chile, la actriz reveló los desagradables e inesperados episodios que vivió durante su estadía en Estados Unidos.

“Están pasando cosas”

Todo comenzó cuando a la candidata de Honduras le dañaron su traje típico. Daniela Nicolás dijo que “empezamos a tener cuidado porque algo estaba pasando. Muchos decían ‘hey, no dejes tu vestido ahí porque están pasando cosas y es mejor prevenir que lamentar’”.

Aunque, la actriz y modelo comentó que en un principio pecó de ingenua: “Y como yo no tenía mala onda con nadie, pensé que no me iba a pasar nada”.

Sólo bastaron 15 minutos

Luego del episodio, a cada modelo le dieron un camarín para que tuvieran resguardo. En un momento, Daniela Nicolás decidió salir del suyo durante 15 minutos, para ayudar a sus compañeras.

Al regresar, se encontró con tremenda sorpresa: “Vuelvo y veo mi vestido doblado entero, con una plancha de pelo caliente encima y puros maquillajes abiertos, dados vuelta encima”, recordó.

Aunque la actriz decidió tomárselo a la ligera: “Tuve dos opciones, enojarme para después quitarme el enojo antes de salir, o no enojarme y tomármelo de la mejor forma, que fue lo que hice”, concluyó.

