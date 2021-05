Claudio Palma estuve casi un mes sin relatar por caída de párpado: "Debo disminuir el cigarro"

Claudio Palma estuvo casi un mes sin relatar un partido de fútbol. Recién el próximo lunes 31 de mayo será su retorno a la pantalla, tras superar la caída casi total de su párpado izquierdo producto de una ptosis palpebral.

“Creía que era conveniente hablar porque no quería especulaciones por mi ausencia, sobre todo con el tema del coronavirus que anda dando vueltas. (...) Estoy bien en cuanto al párpado. De hecho volví a la radio Futuro este miércoles”, dijo el relator a Lun.

“Tenía el ojo prácticamente cerrado”

El relator de TNT Sports precisó que hace cuatro semanas comenzó con el problema en su párpado izquierdo. Incluso contó que tuvo que relatar un partido levantándose el párpado con el dedo y que se asustó al no ver mejora.

“Me veía en el espejo y tenía el ojo prácticamente cerrado. (...) Me hicieron una intervención sencilla. Es un trabajo de electrodos en la frente para levantar la musculatura. A la semana ya sentí el progreso, sumado a las gotitas que me dan, que son bastantes fuertes”, explicó Palma.

El estrés fue el gran culpable

Claudio Palma confesó que hace siete años sufrió un accidente vascular “pequeñito”, pero sin secuelas. Sin embargo, cuando visitó a un oftalmólogo, le señaló que se le había soltado el sujetador del párpado debido al accidente y que el estrés sería el gran gatillante.

“Ahora estoy mejor, pero el tema neurológico tengo que verlo porque es evidente que duermo pésimo”, reveló el “Negro” Palma.

Palma hace mea culpa

Lo frenético de su vida ligada al fútbol fue una de las causas de su ptosis palpebral. Sin embargo, Claudio Palma también realiza un mea culpa sobre la situación.

“No colaboro mucho (...) Soy bueno para las bebidas colas. Súmale el cigarro. Me estaba fumando dos cajetillas diarias. Paulatinamente he ido bajando, eso sí. Con suerte duermo 4 o 5 horas y me despierto cansado. Ojo, también está el tema de la vejez, ya tengo 52 años”, comentó.

Tiene claro que debe “parar la máquina”

“Siempre he dicho que estaré mucho más tiempo relatando. Me encanta, pero tiene que ver con que el sábado estoy en una ciudad, el domingo en otra. No disfrutas los fines de semana. Estoy en esa desde que partí en el 87”, aseveró Claudio.

Por su reciente situación, Claudio Palma dijo que ha hablado con su psicóloga sobre bajar la carga laboral.

“Tengo que parar la máquina, quizás no ahora, pero no a los 70 años. En el fondo, es como un segundo aviso que tengo que disminuir el cigarro, hacer más deporte”, concluyó el relator.

