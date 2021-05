La cantante chilena Christell Rodríguez, desde hace bastante tiempo ocupa sus redes sociales para concientizar y entregar mensajes sobre el amor propio y la aceptación de los cuerpos en todas sus formas.

En este contexto, la exparticipante de "Rojo", publicó unas historias de Instagram de sí misma frente a un espejo, en donde aparecía bailando mientras se tomaba un receso de sus estudios universitarios de fonoaudiología.

El mensaje de Christell

Vestida con un peto deportivo y unos pantalones de buzo, se dispuso a mover su cuerpo al ritmo del breakdance, comentando a continuación acerca de su corporalidad.

"Y sí, rollito y pancita aún están ahí, pero qué... Tenemos una bonita relación y llegará el día que quizás no me acompañen más. Así que ¿para qué odiarlos?", escribió encima de una fotografía que se tomó en frente de un espejo, mientras se tocaba el estómago.

Christell Rodriguez

Se lanza contra las redes sociales

Durante abril, la cantante se lanzó contra las redes sociales, señalando que se encontraba harta de "la superficialidad, la perfección, si buscan eso aquí no lo encontrarán".

Aseguró además que el objetivo de su cuenta es "compartir lo bueno, lo malo, lo maravilloso y lo terrible, pero siempre buscando el lado bueno y motivándolos a que disfruten cada minuto de la vida y sus experiencias".

"En un mundo tan superficial hace falta lo real, lo de real valor y faltan personas que te motiven a ser un mejor tú, no por sentirse superior que otros, solo porque vivimos diariamente en un mundo que nos dice que no podemos, que hay límites cuando en realidad no existen, tú los creas", cerró, en una foto que se tomó frente al espejo.

Revisa la imagen

Christell Rodriguez

Todo sobre Famosos chilenos