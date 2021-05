Una de las participantes más icónicas en cuanto a programas juveniles se refiere es, sin lugar a dudas, la bailarina Valentina Roth, hija del recordado conductor de televisión, Rodolfo Roth.

La joven comenzó su carrera en "Rojo", pero muchos no la recuerdan por ese programa. Fue en "Yingo", donde ganó gran popularidad, puesto que desde el día 1 se hizo notar gracias a su desplante frente a las cámaras, y siendo protagonista de bullados romances y mediáticas peleas.

Ascenso en televisión

Tras su paso por el programa, en 2010 se integra a "Calle 7", donde se enfocó en ganar la competencia que prometía un premio millonario.

Si bien no lo logró, consiguió el quinto lugar de la competencia, siendo la mujer que más lejos llegó en el programa.

Luego volvió a CHV para formar parte de "Fiebre de Baile", en donde explotó su talento, aunque no logró quedar en el podio final.

Tras verse envuelta en varias polémicas, que incluyeron conflictos familiares que se ventilaron a la prensa, la joven se refugió en el mundo fitness y el deporte, recordando sus años de adolescente cuando se lucía como gimnasta.

"Me desenfoqué. A los 14 me salí del deporte y me metí en la tele... me fui a vivir sola. Me arrepentí porque la gimnasia es lo que más amo. Yo me arranqué", aseveró en 2014 en el programa de Mega, "Más vale tarde".

Por estos días, Valentina Roth sigue siendo una activa usuaria de redes sociales, donde comparte su día a día con su más de 750 mil seguidores en Instagram.

Allí muestra sus esforzados entrenamientos para mantener su figura y, además, sus prácticas de baile, una pasión que no olvida ni pretende hacerlo.

