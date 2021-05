Carmen Tuitera revela que padece esclerosis múltiple: "En este minuto valoro vivir"

La popular influencer y escritora de libros de autoayuda, Carmen Castillo, mejor conocida como Carmen Tuitera, enfrentó un duro diagnóstico este 2021: padece de esclerosis múltiple.

Todo comenzó en febrero de este año, cuando de un día para otro perdió la visión de su ojo izquierdo, algo conocido como neurósis óptica.

Recordó a LUN que fue a ver a un oftalmólogo y le pidió "unas gotitas porque no veo y necesito entregar un libro". Lejos de hacer caso, el especialista le expresó que lo que estaba viviendo no era tan sencillo y la dejó hospitalizada.

Mientras estaba internada, la doctora que la atendió le comentó que cuando un paciente sufre una neuritis óptica, esta viene dada "por una enfermedad de base y hay que tratarla con suma rapidez". En mayo, a tres meses de que comenzara todo, ya sabe su diagnóstico definitivo y proyecta como seguirá de ahora en adelante.

Vivir con esclerosis múltiple

Esta etapa de su vida Carmen no la define como un infierno, sino que como "un proceso muy duro". La emprendedora reconoció que conocer su diagnóstico, tras meses, "es fuerte. Tengo dos hijos, personas que trabajan conmigo, familia, amigos. Todas esas cosas se me pasaron por la cabeza y también me dieron ganas de seguir luchando".

"Yo quiero seguir ocupándome. En este minuto valoro vivir, porque como pensé que me iba a morir, el solo hecho de levantarme y respirar es un gran regalo. Tuve un período de incertidumbre total donde me pasé todos los rollos del mundo. Abrazaba a mis hijos como si fuera la última vez, todo lo viví de manera muy intensa y dramática", aseguró.

"No tengo nada de qué quejarme a pesar de los que estoy viviendo y me duele vivirlo. Hace seis años yo era una mamá soltera que viajaba todos los días en bus a Santiago para conseguir pega y hoy me veo en un momento donde puedo decir gracias. Sería injusto decir que todo es malo y hundirme porque al final también me han pasado muchas cosas buenas", remató.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al cerebro y la médula espinal, es decir, al sistema nervioso central, y puede provocar discapacidad.

Esta enfermedad puede causar daño permanente en los nervios y si bien no tiene cura, hay tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas, según informa Mayo Clinic.

Pese a que los síntomas pueden variar entre una persona y otra, a menudo se pueden presentar:

Entumecimiento o debilidad en una o más extremidades.

Sensaciones de choques eléctricos al realizar ciertos movimientos del cuello.

Temblores o falta de coordinación.

Problemas de visión como: visión borrosa, visión doble prolongada o pérdida de la visión.

Hormigueo o dolor en distintas partes del cuerpo.

