Miguelo habla sobre accidente que dejó con daño neurológico a su hijo: "Ojala a nadie le toque"

El popular cantante y empresario Miguel Esbir, mejor conocido como Miguelo, enfrentó en sus primeros años de paternidad un duro accidente con uno de sus hijos.

Resulta que uno de sus retoños, llamado Sebastián, cuando solo tenía 3 años cayó a la piscina de su casa y estuvo mucho tiempo en el agua, sin que nadie se diera cuenta.

Esto le provocó un grave daño neurológico que lo mantiene dependiente hasta el día de hoy. Sobre esto, conversó en un programa de Canal 13.

"Es un niño muy valiente"

El artista recordó que "un día me llaman al teléfono de mi oficina, y me dicen que Sebastián había tenido un accidente. Era el mes de noviembre. Ahí comenzó otra vida, otro cuento, otra historia, para todos nosotros. Ahí empezó lo más duro, que ojalá a nadie en el mundo le toque lo que me tocó a mí, que es el accidente de un hijo".

"Me quedé como un mes en el pasillo de la clínica. Tengo momentos medios borrados. Cuando abrió los ojos por primera vez y me reconoció, yo estaba muy alegre, pero iba a quedar con secuelas. No importa, la cosa es que está viviendo", rememoró Esbir, siendo eso una de las únicas cosas que le importaba en ese momento.

Con el objetivo de enfrentar de forma óptima la rehabilitación de Sebastián, fueron a Cuernavaca, México, por mucho tiempo, en donde le operaron los tendones.

"Vivimos otra etapa cuando llegó a la casa. Un regimiento de gente que lo ayudaba. Fue algo fuerte (...) Me rebelé. ¿De qué Dios me estás hablando? Pero al que le pasó el accidente fue a él, no a ti, entonces no tengo derecho a juzgarme tanto. Y vamos saludándolo y besándolo, aprovéchalo me decía a mí mismo", afirmó sobre lo que vivió en los primeros años de su hijo en su nueva condición médica.

Ahora, Miguelo asegura que Sebastián, a sus 30 años, "es un niño muy valiente porque ha crecido su cuerpo así también, entonces yo pienso como papá que él se ha comido los propios dolores físicos en su crecimiento. Es un niño que tiene una mirada feliz".

Todo sobre Famosos chilenos