Mientras salen a la luz nuevas fotos de Ben Affleck y Jennifer Lopez juntos, el ex de la “Diva del Bronx”, Álex Rodríguez, busca cerrar un ciclo de su vida donde pretende “desaparecer todo lo que no le sirve''.

Aún estando caliente la noticia de la separación entre la cantante y el expelotero, se difundieron las primeras imágenes de una escapada romántica de Lopez con Affleck, su antigua pareja y con quien mantuvo una relación que comenzó en 2002 y duró por dos años.

Las fotografías causaron un gran impacto entre los seguidores de los artistas, quienes quedaron en shock ante el regreso de una de las parejas favoritas de Hollywood, también conocidas como “Bennifer”.

Nuevas imágenes de Jennifer Lopez y Ben Affleck

El portal TMZ difundió nuevas fotografías, más nítidas, de la pareja juntos el pasado fin de semana en la ciudad de Miami, donde claramente se ve que ya no pretenden ocultar su relación.

De acuerdo a la información difundida por el sitio web, el actor estadounidense voló desde Los Ángeles hasta Florida para reencontrarse con su viejo amor. Se le veía muy diferente a aquellas imágenes en en el portón de su casa luego del rompimiento con Ana de Armas.

Las instantáneas fueron captadas por los paparazzi cuando el actor salió desde el balcón de una mansión frente al mar, mientras la cantante se veía de espalda dentro de la habitación.

En otra gráfica, Jennifer Lopez y Ben Affleck aparecen bajando unas escaleras, uno detrás de otro. La intérprete de “Lonely” llevaba una gran sonrisa. Ambos lucían un aspecto informal y un poco desaliñados.

Exnovio de JLo busca un nuevo comienzo

Mientras Ben Affleck y Jennifer Lopez intentan retomar su viejo romance, Álex Rodríguez trata de cerrar este capítulo y busca un nuevo comienzo en su vida.

"Estoy a punto de dar un paso hacia un nuevo comienzo en mi vida. Todo lo que no me sirve está desapareciendo de mi vida. Está surgiendo una nueva energía” escribió el ex de JLo en sus “stories” de Instagram.

“Se están abriendo nuevos niveles para mí, mental, física y espiritualmente. Sigo siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida se acerca”, añadió.

