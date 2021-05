El pasado jueves 20 de mayo, la actriz y modelo chilena Javiera Acevedo se convirtió en madre de Kai, el primer hijo que tiene a sus 36 años de vida.

Acevedo comentó a LUN sobre sus primeros días siendo madre, las condiciones en las que se encuentra de salud y cómo ha adoptado algunos cuidados para proteger a su retoño.

"Cuando la guagua te mira, siento que todo cobra sentido"

La actriz aseguró que el bebé la "demanda" mucho en estos primeros días de vida. "Este es guatón, es grande, tiene hambre todo el día. Ando como zombie, se duerme muy poquito, pero todo eso da lo mismo cuando veo sus ojitos", comentó de entrada.

"Una está hecha bolsa, partida en pedazos por el cansancio, pero da lo mismo", añadió, comentando además los pormenores del parto natural, el cual fue bastante difícil, principalmente, por el tamaño de Kai.

"El parto fue inmenso. Desde que llegó el doctor fueron 4 horas y media. El doctor y la matrona me dieron mucho ánimo, me decían que dependía de mí no más seguir (con parto natural), porque la mayoría de las mujeres que tienen guaguas tan grandes las tienen por cesárea. Fue muy doloroso", comentó.

Kai pesó al momento de nacer 4 kilos y 390 gramos, y además midió 54 centímetros. Pese a lo difícil del parto, la conductora aseguró que no da más de felicidad con su pequeño.

"Siento que puedo hacer cualquier cosa. Me siento aguerrida. Es emocionante, sobre todo por el contexto de estos tiempos. Lo encuentro todo tan épico que incrementa la emoción", aseguró.

Asimismo, remató diciendo que por estos días se ha sentido "súper querida y contenida por mis papás, mis hermanos, las amigas. Cuando la guagua te mira, siento que todo cobra sentido. Qué más puedo decir. Estoy feliz", concluyó.

