La destacada modelo de origen argentino, radicada hace ya varios años en Chile, Lucila Vit, se encuentra en uno de sus mejores momentos en cuanto a lo afectivo junto a su pareja, el exfutbolista Rafael Olarra.

Ambos fueron compañeros por años en el programa "Agenda" de Fox Sports, y cada uno se mantenía ligado amorosamente a otras personas. En ese momento, solo tenían una relación de amistad.

Así lo recordó Vit a LUN, señalando cómo fue que nació el amor con Olarra. "El Rafa siempre fue muy respetuoso, cada uno tenía relaciones diferentes en su momento y no lo conocía en otro ámbito. Nunca nos juntamos fuera del trabajo. Yo estaba con mi novio y él con su novia".

"En el trabajo teníamos buena onda, mucha química, pero nada más. Fuimos a Buenos Aires a hacer notas y nunca pasó nada, nada y nada que no fuera trabajo", añadió.

"Nos llamábamos como amigos"

Tras el paso del tiempo, se reencontraron en una comida de ESPN, pero ahora ambos solteros. Ese fue el puntapié inicial del sólido romance que mantienen hasta hoy.

"Empezamos a hablar y nos llamamos por teléfono. Ambos estábamos pasando por lo mismo y eso nos ayudó porque estábamos en periodo de duelo. Nos llamábamos como amigos", aseguró la rubia.

"Realmente ha sido un cambio impresionante en mi vida. Mi familia está muy contenta, porque en octubre (2020) me vieron muy mal, creo que peor que nunca. Y el Rafa devolvió la felicidad, la tranquilidad y la paz a mi vida. Siento paz, mucha paz y eso es impagable", añadió Lucila.

"Encontré al hombre de mi vida"

La modelo fitness aseveró que "siento que encontré al fin, al hombre de mi vida. Sin desmerecer a las personas que me acompañaron en otro momento, tiene todo lo que busco. Estamos en la misma sintonía y eso se agradece un montón. Él tiene sus hijos y son lo máximo".

Sobre sus sentimientos, sentenció convecida que se siente "muy enamorada. La verdad, estoy muy contenta. Me siento plena, hacía mucho tiempo que no me sentía así, como tomar decisiones desde la tranquilidad y decir 'voy'. El Rafa no es celoso, es muy respetuoso. Él me conoció así y entiende eso del lado sexy. Tampoco ando por la vida seduciendo nada".

"Él me conoce como soy y sabe que existe un personaje cuando estuve en Reef. Yo no reniego de nada y él lo entiende. Al contrario, le encanta y le gusta que yo trabaje, las cosas que hago y eso es buenísimo. Me ha sumado mucho en la vida", remató.

