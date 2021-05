El popular conductor de televisión Martín Cárcamo compartió un desconocido e íntimo recuerdo junto a la fallecida actriz chilena Carolina Fadic.

Cárcamo comentó en un programa de Canal 13 que se encontró con Fadic un día antes que sufriera el accidente cardiovascular y la hemorragia cerebral que finalmente le quitó la vida.

Según partió recordando Martín, "La Carola va al cumpleaños de mi exseñora, ella pololeaba con Eduardo Kuthe, muy amigo mío y que además trabajamos juntos".

"El 9 en la noche le viene el ACV, como a medianoche, si mal no recuerdo, y yo me casé el 10 de octubre de 2002. Nunca se me va a olvidar esa fecha, nosotros estuvimos con la Carola un día antes y tengo recuerdos muy lindos de ella", añadió, señalando que él fue a acompañar a Kuthe a la clínica tras la ceremonia civil.

La muerte de Carolina Fadic

La madrugada del jueves 10 de octubre de 2002, Carolina Fadic sintió fuertes dolores de cabeza en su casa, a la cual había llegado tras cubrir un evento para el programa que conducía, "Primer Plano".

Carolina Fadic

Tras estos padecimientos fue llevada hasta la Clínica Santa María, donde estuvo dos días inconsciente debido a los múltiples infartos cerebrales. Finalmente, el sábado 12 de octubre fallece a sus 28 años, sorprendiendo a gran parte del público chileno que había sido maravillado con sus actuaciones.

Fadic tuvo un hijo con el fotógrafo Gabriel del Carril, a quien llamó Pedro, el cual actualmente estudia la misma carrera que su padre.

Fadic y su hijo Gabriel

