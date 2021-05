Meghan Markle y el príncipe Harry están preparándose para la llegada de su hija y aún se desconoce oficialmente qué nombre tendrá la hermanita de Archie. También se ha confirmado que no habrá celebración de baby shower.

El mundo está expectante por el nacimiento de la nueva descendiente de los duques de Sussex y las grandes preguntas que se hacen los seguidores de la pareja es dónde dará a luz la celebridad estadounidense, quién la acompañará y cómo se llamará la pequeña.

Jessica O'Reilly es vocera de Ladbrokes, empresa del Reino Unido especializada en apuestas, y aseguró a People en Español que se han visto forzados en reducir las probabilidades de cuál será el nombre de la bebé.

Nombre de la hija de Meghan Markle honraría a un familiar

Si de algo están seguros los expertos de Ladbrokes es que llamarán a la niña en honor a algún familiar de la realeza británica. Entre los nombres favoritos está Diana, en honor a la fallecida madre del príncipe Harry.

También en tributo a Su Majestad la reina Isabel II, Elizabeth se suma a la lista de posibilidades. Pero hay un tercer nombre que figura como el preferido del público, según advierte O’Reilly, y se trata de Philippa. Por su parte, ni Meghan Markle ni el príncipe Harry se han pronunciado sobre nombres para su hija.

La hermana de Archie Harrison Mountbatten-Windsor tributaria con su nombre a su bisabuelo el príncipe Felipe, quien falleció a los 99 años, el 9 de abril de 2021, en el castillo de Windsor. “El apoyo -del público- es para baby Philippa y no da señales de amainar", comentó la vocera.

¿Qué ocurrió con el baby shower?

Desde que el 14 de febrero de 2021 los duques de Sussex anunciaron públicamente el segundo embarazo de Meghan Markle, no han dado fechas probables del nacimiento de su hija, aunque se estima que será para junio o julio, según Hello Magazine.

Lo que sí es seguro es que la exprotagonista de Suits no celebrará baby shower. Una fuente exclusiva de Us Weekly aseguró que “Meghan no siente que un gran baby shower con regalos sea apropiado en este momento”.

Según la fuente, “hay muchos conflictos en el mundo” para realizar un evento como ese que, en 2019, cuando se esperaba a Archie, se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York.

En ese momento, el baby shower fue un lujoso regalo que Serena Williams le dio a su amiga actriz y que alcanzó los 200 mil dólares en inversión, refiere Vanity Fair.

