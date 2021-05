La increíble figura que luce Kim Kardashian no solo es producto de las cirugías estéticas. La estrella de televisión, además de cumplir a diario con rutinas de ejercicios, también lleva una alimentación saludable y completamente vegana.

La modelo y empresaria, que hace poco entró a la lista selecta de multimillonarios de la revista Forbes, ha defendido en varias oportunidades su posición por mantener una dieta libre del consumo de animales, luego de que en una entrevista difundida por TMZ dijo que lleva una dieta sin carnes y sin lácteos

"Como a base de plantas. Ya no hay carne. Solo avena y salchichas veganas para el desayuno, ¡los tacos veganos son mis favoritos para el almuerzo!", mencionó.

Kim Kardashian como inspiración

El estilo de vida de la estadounidense ha servido de inspiración para la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, mejor conocida como PETA. El organismo quiso rendir tributo a Kim Kardashian por su aporte a la promoción de una dieta vegana.

Y, a través de su cuenta en Instagram, la sucursal en la India anunció que una de las vacas rescatadas y que mantienen en resguardo ahora se llamará como la estrella del reality “Keeping Up With The Kardashian”.

¿Kowdashian o Kim Kardashian?

Peta India publicó una imagen donde aparece el mamífero, con lo que pretendió enviar un mensaje de reflexión contra el abuso y el consumo humano de estas especies.

“Los animales no son nuestros para experimentar, comer, usar como entretenimiento o abusar de cualquier otra forma ¿Kim Kowdashian? PETA India nombra a la vaca rescatada como la estrella”, dice en el texto sobre la gráfica.

Mientras que en la leyenda de la publicación dejó claro que agradecen a la socialité su empeño por llevar una vida libre de consumo de productos derivados de estos animales.

“Para el Día de la Madre, PETA India nombra a la vaca madre rescatada Kim Kardashian en honor a la estrella de reality shows Kim Kowdashian. Gracias por promover una dieta sin lácteos”, explicó en el pie del post. La vaca ya no será usada para la extracción de leche.

