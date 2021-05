Kim Kardashian nuevamente volvió a encender las redes sociales, al postear una fotografía en la que muestra sus atributos en un diminuto traje de baño en medio de la playa.

La fundadora de la línea Skims sabe cómo acelerar el pulso de sus fans en su cuenta de Instagram y no duda en postear imágenes que revelan mucha piel.

Al igual que sus hermanas, Kylie Jenner y Khloé Kardashian, Kim es criticada por el excesivo uso de la edición de sus imágenes para sus redes sociales, pero en esta oportunidad la dosis fue más que exagerada.

La distorsión del Photoshop de Kim Kardashian

La ex de Kanye West lució espectacular en un bikini negro, compuesto por una parte superior redondeada y una tanga debajo, diseño que resaltó su figura tonificada.

Como toda una diva, Kim posó con unas gafas negras para la fotografía con su melena moviéndose con el viento del mar, mientras se apoyaba en un tronco seco a la orilla de la playa y rodeada de una frondosa vegetación llena de palmeras.

La empresaria tituló la imagen con la frase: “Auxilio” y se vio relajada presumiendo de su imponente figura. Sin embargo, los fans no dudaron en detallar la gráfica y una vez más cuestionaron que haya hecho uso del Photoshop para “retocar” sus imágenes.

Aunque lucía sensacional, los seguidores de la coprotagonista del show “Keeping Up With The Kardashians” hicieron el respectivo zoom y detallaron la mala edición de la sensual fotografía, publicó el portal de Yahoo Life.

“¿Es que nadie va a decir algo sobre cómo la tira de su bikini no conecta?#phtoshopfallp #queenofphotoshop”, dijo una usuaria de Instagram al precisar que efectivamente se observa que la tira de su traje de baño está cortada en un costado de su espalda, por lo que no se entrelaza como debe ser en la realidad.

Otro fans percibió que Kim Kardashian parecía tener solo cuatro dedos en su pie derecho: “¿Solo 4 dedos en el pie derecho?”, escribió al observar de cerca la imagen.

“¿Te cortaste uno de los dedos?”; “¿Solo cuatro dedos?”; “¿Y por qué ella solo tiene 4 dedos en su pie?”; “¡Photoshopeando como siempre!", fueron otros de los comentarios en su publicación.

Sin duda, la tira del bikini y los comentarios de los “cuatro dedos” fueron la evidencia poderosa de la mala edición de la gráfica que causó revuelo entre los fans, quienes nuevamente la atacaron por no ser natural en sus publicaciones de Instagram.

Sus seguidores cuestionan el por qué de tanto esfuerzo para editar sus fotografías, por lo que le piden que simplemente “sea autentica”. “Eres igual de hermosa sin esforzarte tanto en Instagram”, mencionó un usuario de las redes que criticó el afán de Kim y su familia de hacer Photoshop en todas sus postales.

