Pedro Pascal, el actor chileno que se luce en Hollywood sigue haciendo de las suyas en tierras nacionales, tras su arribo al país que lo vio nacer este jueves 6 de mayo.

Luego que se conociera que accedió a tomarse una foto con la persona que le tomó el examen PCR al llegar al aeropuerto, ahora se viralizó un video que grabó para un niño que tiene una enfermedad degenerativa: retitinitis pigmentaria, que produce pérdida progresiva de la visión.

Así lo compartió Fabiola, una joven madre que vio a Pedro en el terminal aéreo y logro conseguir un saludo para su pequeño hijo, Santiago.

"Como caído del cielo, Pedro Pascal le envía un cariñoso saludo a mi hijo Santiago, después de contarle de su enfermedad. Un encanto de persona", escribió la mujer al pie del video donde aparece Pedro.

El talentoso actor, en tanto, señaló en el video: "Hola Santiago, soy Pedro Pascal, el Mandalorian. Estoy con tu mamá mandándote saludos, mucha fuerza. Me parece que en el año te va a ir muy bien, empezando ahora. Un abrazo, cuídate".

Un momento que ella subió a Twitter y le valió varios comentarios, en donde muchos aplaudieron la humildad del chileno, quien no dudó en tomarse un tiempo para saludar a su mini fan, quien su madre, en otro tuit, reconoció que es fanático de "The Mandalorian".

@PedroPascal1 hombre encantador. Si no hubiese sido por mi hijo Santiago no me acerco a pedirle un saludo para él, Santi fanático de #Mandalorian #pedropascal no podía no hablarle de él y su enfermedad. Un sueño #retinitispigmentosa conozcan a @Retinitis_chile @PerrosGuiaChile pic.twitter.com/nQFmzBpEzr