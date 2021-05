Diego Contreras (26) debe ser la persona más envidiada de Chile. Durante el jueves circuló una foto suya junto al actor chileno del momento, Pedro Pascal.

Desde febrero trabaja como auxiliar de aseo en el laboratorio del aeropuerto de Pudahuel, donde hacen exámenes PCR a todos los que llegan al país.

Cuando estaba terminando su turno una compañera de trabajo le comentó: “Oye, está Pedro Pascal”. Diego, que es fanático de “Star Wars”, quedó impactado con la noticia. Pero reaccionó inmediatamente, se acercó al actor y le pidió una foto, transformándose en la persona más envidiada de Chile.

“Me fui a negro”

Diego comentó a Lun que su compañera le avisó porque sabe sobre su fanatismo por "Star Wars". “Cuando lo vi me fui a negro, quedé en shock. Nunca me había pasado algo así en mi vida”, dijo el joven.

Por protocolo, los trabajadores del aeropuerto no pueden sacarse fotos con los pasajeros. Sin embargo, una enfermera le dio autorización a Diego para que cumpliera uno de sus sueños.

El momento junto a Pascal

“El estaba sentado, ya le habían tomado el examen, y le dije: ‘Hola, Pedro, soy fan, ¿una foto?, y me respondió: ‘Sí, dale no más, no hay problema”. Fue súper buena onda. La foto me la tomó una compañera tens”, relató Diego sobre su encuentro con Pedro Pascal.

Diego precisó que estaba en turno de noche y que subió la foto antes de irse a dormir. Cuando despertó vio que el retrato estaba en todos lados: “Tengo muchos mensajes, no podía creerlo”.

