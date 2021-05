El viudo de la periodista y conductora de televisión Javiera Suárez, el cirujano plástico Cristián Arriagada, lanzó un libro en donde da detalles sobre cómo fue sobrellevar la enfermedad de su esposa durante los años que padeció cáncer.

Recordemos que Javiera falleció en 2019, producto de un cáncer de piel detectado tres años atrás de esa fecha, el cual se expandió a su hígado, huesos, pulmón y mama derecha, mientras estaba embarazada de Pedro Milagros, el hijo que tuvo junto a Cristián en octubre de 2016.

En una entrevista que Arriagada brindó a la Revista Ya para promocionar el texto, se refirió sobre cómo han sidos los últimos dos años sin Javiera y la proyección que tiene para su futuro.

"El vacío no se llena con otra relación"

Sobre su duelo, confesó que al principio "le costó" lidiar con él, puesto que sentía pena por la pérdida de su esposa, pero al mismo tiempo sabía que por fin ella estaba "descansando". "Eso es más importante que el dolor que yo pueda sentir por no tenerla. Desprenderse y dejar ir entrega este alivio, no por uno, por ella también", contó.

Escribir el libro le sirvió como terapia para darse cuenta que hay cosas que aún no supera y otras que ha podido sanar con el inevitable paso del tiempo. Eso sí, es enfático en señalar que el vacío que le dejó Javiera Suárez no podrá ser llenado por nadie más, aunque no se cierra a formar familia más adelante.

Reveló que "muchos me preguntan '¿Cuándo otra relación? Estás joven, pero el vacío no se llena con otra relación, me encantaría hacer familia (...) nuestro sueño con la Javiera era tener hijos, perros, una casa y todavía lo quiero. No sé si quiero más hijos, pero sin duda quiero ese núcleo, entregarle a Pedro vida en familia".

Acerca de vivir la pandemia como un padre soltero con su pequeño hijo, el doctor reveló que la experiencia ha sido como "realizar un curso intensivo de paternidad", y se inspira en su actuar pensando en lo que haría su fallecida esposa.

"Intento llenar ese espacio que en verdad no puedo llenar completamente, pero pienso qué habrá hecho una mamá, algo más creativo, más cariñoso. Estoy súper agradecido de la oportunidad de tener este espacio en cuarentena con Pedro. De otra manera, no se habría dado", cerró.

