El destacado actor Pedro Pascal, quien se luce en el extranjero gracias a la serie "The Mandalorian", actualmente se encuentra en Chile, su tierra natal.

Su retorno al país que lo vio nacer se supo gracias a quien le hizo el PCR en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, quien no se aguantó las ganas de pedirle una foto para subirla a sus redes sociales.

"Aún en shock, con Pedro Pascal, The Mandalorian. Un maestro y chileno. Ahh no lo puedo creer. This is the way (Esta es la manera)", escribió Diego Contreras, el encargado de hacerle al examen al actor, al pie de la imagen en donde aparecen ambos juntos.

La apabullante fama que tiene el actor en Chile hizo que rápidamente el registro junto al artista se hiciera viral, generando todo tipo de reacciones en internet.

La foto de Pedro Pascal en Chile

La foto de Pedro Pascal en Chile

Reacciones de fans en redes

Miles de usuarios chilenos en Twitter comentaron el regreso de Pedro Pascal a Chile. Muchos desataron toda su creatividad escribiendo divertidos mensajes en la mentada red social.

"No somos dignos que estés en Chile", "lo mejor que me ha pasado hoy", "hay que sacar la loza cara", "hay que cuidarlo", "te invito a mi casa a tomar once, mi mamá va a hacer sopaipillas", fueron algunos de los tuits más populares.

Pedro Pascal está en Chile, un cohete espacial podría caer en Chile... Todo calza ¡Viene Baby Yoda! 😱😱😱😱 pic.twitter.com/81mSv99eS0 — iPewo (@iPewo) May 6, 2021

pedro pascal en chile???? hay que sacar la loza cara pic.twitter.com/6EUX465gDl — val (without an e)✨🤎 (@lacherrysouldy) May 6, 2021

PEDRO PASCAL ESTÁ EN CHILE Y DIOS LA SUERTE DEL Q LE TOMÓ EL PCR, PEDRO NO SOMOS DIGNOS DE QUE VENGAS A CHILE PERO UNA PALABRA TUYA BASTARÁ PARA SANARNOS el rey de chile q grandee pic.twitter.com/mhILhg2jVt — michu lvs kaz (@remuswift) May 6, 2021

Que alguien le avise a Pedro pascal que está invitado a tomar once a mi casa — Rocío💚 (@_rooguerrero) May 6, 2021

Pedro pascal te invito a mi casa a tomar once mi mamá va a hacer sopaipillas 🥺#PedroPascalTKM pic.twitter.com/yMosKd8lCt — Javii✨ (@Javiireeses_) May 6, 2021

Así me siento estando en una comuna en cuarentena mientras Pedro Pascal está aquí mismo:#PedroPascalTKM pic.twitter.com/HvFGgk7hL9 — ᘛ⁐̤ᕐᐷ (@fangirlcntitulo) May 6, 2021

De momento, Pedro Pascal no ha hecho ninguna aparición en redes sociales explicando los motivos de su arribo al país.

Todo sobre Pedro Pascal

Todo sobre Famosos chilenos