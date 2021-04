El conductor del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme, reaccionó en las últimas horas a la imitación que le hizo el destacado comediante, Stefan Kramer, y que sacó aplausos en redes sociales.

El periodista fue parte de un nuevo capítulo de "Conociéndote", espacio que utiliza el humorista en redes sociales para personificar a diversas figuras de la política y la televisión.

Hace unas semanas, Rodrigo Sepúlveda fue una de las personas a las que Kramer imitó y cuyo video se viralizó en en internet, siendo comentado, incluso, por el propio conductor de Meganoticias.

Neme no se quiso quedar atrás y compartió el registro en su cuenta personal de Instagram. Más tarde, tuvo algunas palabras acerca de este tema y afirmó que se lo tomó con "humor".

"Uno tiene que tener sentido del humor"

Sobre esta nueva puesta en escena de Kramer, el comunicador de Mega señaló a Radio FMDOS que "es un homenaje, él lo hace con un sentido de respeto".

"Uno tiene que tener sentido del humor y yo soy un tipo que me río de mí mismo todo el tiempo", aseguró Neme.

El periodista se detuvo a analizar algunos gestos característicos que suele expresar en televisión y que de algún modo le dan su propio "sello personal".

"Yo no tengo problemas ni con mi sexualidad, ni con mis modos, ni con mis gestos. Soy muy honesto, si me hubiese molestado lo diría, pero nada, al contrario, me siento distinguido", explicó.

Además, indicó que "encuentro que la voz está bien lograda, además de la voz, los gestos, la ropa que también me parece que es buenísima. Pero el contenido, lo que dice es lo que yo diría".

Para finalizar, le entregó un afectuoso mensaje al imitador y manifestó que "él no solamente observa los gestos, la forma, sino que también pone la atención al fondo y eso hace que su trabajo sea aún más magistral".

