El destacado imitador y humorista nacional Stefan Kramer, sorprendió en redes sociales con una inédita imitación, esta vez interpretando al periodista y conductor de Mega, José Antonio Neme.

A través de una nueva publicación en Instagram, el comediante presentó al conductor de "Mucho Gusto" como su nuevo personaje, el cual se sumó a las hilarantes caracterizaciones de Rodrigo Sepúlveda y el alcalde Felipe Alessandri.

La imitación a Neme

"Hoy nos visita José Antonio Ñeme", escribió Kramer en la descripción del clip que sacó aplausos y risas en la red social. En pocos minutos suma más de 20 mil "me gusta".

A partir de un acabado maquillaje, barba, vestuario y un particular tono de voz, emuló los gestos y muletillas del periodista de Mega. "Dormí pésimo, me quiero ir a mi casa y ustedes me tienen acá", partió diciendo el nuevo "José Antonio Ñeme".

En este contexto, Kramer exageró el tono incisivo del comunicador en sus intervenciones, "estoy enojado y puedo estar enojado ¿porqué siempre hay que estar contento? (...) tengo todo el derecho a expresar lo que siento", señala en el divertido video.

En su performance, destacó la faceta de "doglover" de Neme, quien en esta nueva versión se muestra muy emocionado al hablar de sus mascotas, "Yo vivo con mis perros, con el Bo, con la Lalita, con el Gago, tengo tres y se apoderan de mi casa", señala el humorista.

Asimismo tomó como referencia el trabajo de Neme en su regreso Meganoticias, "Me gustaría tomarme 30 segundos para poder interpretar a la gente", dice el cómico en una de las escenas.

La reaccion de Neme

Tras la publicación de Stefan, José Antonio Neme se mostró agradecido de ser parte de una de las imitaciones del comediante y reposteó el video en su cuenta personal de Instagram donde agregó emojis de corazón.

Nuevos personajes

Además del panelista, que fue presentado dentro en el segundo episodio del espacio "Conociéndote", el imitador anunció que semana a semana presentará nuevos personajes dentro de este segmento.

"Acompáñanos cada semana a descubrir parte de la historia de estos personajes, en este nuevo programa: #Conociéndote", dice la publicación del imitador.

Y dentro de los adelantos para próximos capítulos, Kramer mostró una breve aparición del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

