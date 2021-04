Lo hizo de nuevo. El comediante e imitador chileno Stefan Kramer, compartió un divertido registro en donde imita al comentarista deportivo y conductor de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda.

Kramer personificó al periodista en una situación bastante hogareña, a diferencia de uno de sus otros videos, donde emuló estar en el lugar de trabajo de "Sepu".

"Hola, hola, ¿cómo están?, ¿cómo les va?. Yo aquí intentando hacerme un café y no queda, eso me calienta, me da rabia, me embronca. Bueno, buena semana, que les vaya bien, por la mie..., perdón por la expresión", señaló el humorista en el clip donde aparece en una cocina.

En el pie de la publicación el imitador escribió: "El día que Sepu se quería hacer un cafecito", sumado al hashtag #TeLoCedo, una de las frases habituales del conductor.

"Gigante", "muy bueno", "igualito", "me encantó", fueron algunos de los cientos de comentarios que sus fans y seguidores le han dejado en redes sociales. Asimismo, el mismísimo Rodrigo Sepúlveda compartió el video en las historias de su cuenta personal de Instagram.

Mira el video de Kramer imitando a Rodrigo Sepúlveda

¿Qué piensa 'Sepu' sobre ser imitado por Kramer?

En la edición del sábado 3 de abril de "Meganoticias Alerta", Rodrigo Sepúlveda reaccionó al trabajo del humorista, luego que pusieran uno de sus videos en medio del noticiero al aire.

"Esto es un honor, es un privilegio. Que alguien a quien yo admiro te imite, es un agrado", dijo para comenzar. "Kramer es un grande a nivel sudamericano y mundial. Realiza un trabajo muy profesional", añadió.

Rodrigo Sepúlveda y la imitación de Kramer

No se quedó ahí y expuso que "gracias por la deferencia y el respeto. Gracias a ustedes que se lo han tomado con humor... Te lo cedo".

Para finalizar, el periodista le hizo una invitación pública a Kramer: "Te convido cuando tú quieras. Nos contactamos por Zoom. Tú como ‘Sepu’ y yo como ‘Sepu’. Cualquier fin de semana te espero. Abrazo virtual", sentenció el conductor en el espacio que lidera la sintonía matinal de sábado y domingo.

La imitación de Kramer en vivo

