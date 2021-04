Al ser una súper fanática de la serie de "Bridgerton" de Netflix, Kim Kardashian quedó deslumbrada cuando se enteró, a través de una publicación en Twitter de la actriz Nicola Coughlan, que los Featherington están inspirados en su familia.

“Como la fanática de Bridgerton número uno del mundo, ¿sabe Kim Kardashian que las Kardashian fueron una gran inspiración para las Featherington y hablamos de ellas todo el tiempo durante nuestras pruebas? Porque siento que ella debería saber esto”, reveló la actriz que interpreta a Lady Whistledown/Penelope Featherington en la serie.

As the world’s number one @bridgerton Stan does @KimKardashian know that the Kardashians were a massive inspiration for the Featheringtons and we talked about them all the time during our fittings?

Because I feel like she should know this — Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) April 20, 2021

Cuando se enteró de lo que había escrito Coughlan, la reacción de la empresaria fue de una gran emoción: “¡¿¡¿QUÉ?!?! ¡¡¡¡¡Me estoy volviendo loca!!!!”, respondió ella. “¡Me enviaron este tuit en mi chat grupal de Bridgerton! ¿¡¿Puedo ir a una prueba de vestuario?!?! ¡¡¡Haría toda mi vida!!! ¡¡¡¡Te amo Lady W!!!”, exclamó.

WHAT?!?! I am freaking out!!!!!! This tweet was sent to me on my @bridgerton group chat! Can I please come to a fitting?!?! It would make my whole life!!!!!! I love you Lady W!!! https://t.co/KVnCi6UZRT — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 20, 2021

Kim Kardashian emocionada

La actriz irlandesa aprovechó el intercambio para ofrecerle otro dato curioso a la socialité de 40 años y le hizo saber que un famoso fabricante de corsés de Francia trabajó en el vestuario de la serie poco después de crear la ropa interior de Kardashian para la Met Gala del 2019.

Omg yesss of course we would love to have you! Also did you know that Mr Pearl made your corset for the Met Gala and the very next one he made was mine for Bridgerton? You’ve been part of the Bridgerton world for longer than you know!❤️❤️❤️ — Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) April 20, 2021

“¡Dios mío, sí, por supuesto que nos encantaría tenerte! ¿Sabías también que Mr. Pearl hizo tu corsé para la Met Gala y el siguiente que hizo fue mío para Bridgerton? ¡Has sido parte del mundo de Bridgerton durante más tiempo del que crees!”, destacó Coughlan.

A lo que Kim también respondió: “¡Dios mío, me voy a desmayar! ¿¡Esto me convierte en una duquesa honoraria en Bridgerton!? ¡Soy la reina del corsé!” dijo.

OMG I’m gonna faint!!!!!! Does this make me an honorary Duchess in Bridgerton ?!?!?!? I am the corset Queen!!! 😉 https://t.co/pMDp15kVFp — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 20, 2021

Por su lado, la actriz de 34 años reveló que es una admiradora de Kim Kardashian desde hace más de un década y utilizó una imagen gif de la estrella de “Keeping up with the Kardashians” para expresar su emoción por la interacción que acababa de suceder.