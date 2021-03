La celebridad de la televisión Kim Kardashian se sumó a la gran fanaticada de la serie “Bridgerton”. Así lo hizo saber a sus fans, tras compartir en sus historias de Instagram que sigue paso a paso los capítulos del drama inglés de época.

En medio de su divorcio con el padre de sus cuatro hijos, el rapero Kanye West, la magnate de 40 años sigue la trama de la romántica y convulsionada historia, protagonizada por Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, que transmite Netflix desde diciembre de 2020.

La empresaria ha estado publicando desde el fin de semana partes de los episodios que visualiza, inicialmente mientras compartía con algunas amistades y bebían vino.

Kim Kardashian no se cansa de comentar las escenas que más le impactan. “¡No estoy bien!”, tituló una historia en la que los personajes principales de la serie se miran fijamente, mientras bailan un vals.

También escribió comentarios como “Finalmente está sucediendo”, “¿Qué está pasando? No estoy llorando”.

Después de demostrar que la serie de Netflix le ha servido de distracción en medio del proceso de separación, compartió tres historias del episodio 6, donde la estrella escribió “#bridgerton #obsessed”. “Oh, Dios mío, bajo la lluvia”, también se le escucha.

Tan solo haber compartido sobre su amor por la serie de Netflix, le valió a Kim Kardashian que los usuarios se activaran en las redes sociales para comentar sobre ello.

Okay seriously Kim kardashian watching Bridgerton is the best thing to happend in 2021😭💫 pic.twitter.com/dW4Jv1Dx4Z

“Está bien, en serio, Kim Kardashian viendo a Bridgerton es lo mejor que puede pasar en 2021”; “Kim tuvo un pequeño problema para mantenerse al día, pero finalmente vio #Bridgerton, y la misma Kim... La misma”, tuiteó E!News.

Kim had a little trouble keeping up, but she finally watched #Bridgerton and same Kim... same. (📷: Netflix) pic.twitter.com/kc8fbQYwN6