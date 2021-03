La cantante brasileña Xuxa publicó recientemente un video en su cuenta de Instagram, en donde aseguró que ella fue la responsable de que su mamá muriera de Covid-19.

Esto porque la artista contó que hace unos meses, cuando su progenitora falleció, estaba compartiendo junto a unas amigas en una terraza y posterior a ello, abrazó y beso a su madre. Tras esto, la mujer contrajo la enfermedad viral.

"Mi madre se contagio de Covid. Yo maté a mi madre", indicó Xuxa con una visible emoción. Eso sí, minutos después aclaró que su mensaje no era verdad, solo que trataba de concientizar sobre el coronavirus.

La cantante narró que esto a ella no le pasó, pero sí es algo que ha ocurrido con otras familias. "Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución", señaló.

"Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Combate la banalización, el negacionismo y el abandono", agregó.

Polémicos dichos de Xuxa

"Que sirvan para algo". Eso dijo hace unos días Xuxa, quien propuso que los presos de Brasil sean utilizados para experimentar “remedios o vacunas”, durante la noche del viernes en una transmisión en vivo por Instagram, solo horas antes de señalar que "mató" a su madre.

La artista se encontraba en una charla con la cuenta de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, quien añadió que "es un pensamiento que puede parecer muy malo para algunos, que puede parecer inhumano".

"Si ya está probado que son personas que van a vivir 50 ó 60 años en prisión, y van a morir ahí, yo creo que podrían usar un poco de su vida para, por lo menos, ayudar a algunas personas probando remedios, vacunas, probando todo en esas personas para ver si funcionan".

"Ya que van a tener que morir en la cárcel, que por lo menos sirvan para ayudar en alguna cosa", expresó la artista, quien luego se disculpó pese a que había asegurado que sus dichos serían cuestionados.

Todo sobre Famosos