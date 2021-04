Entre artistas e influencers en general se ha vuelto una tendencia la dinámica de “preguntas y respuestas” a través de las redes sociales, una instancia en que pueden interactuar con sus seguidores.

Una de las chilenas que se sumó a responder las interrogantes de sus seguidores fue Kel Calderón, quien a través de su cuenta de Instagram reveló diversos detalles de su vida personal.



View this post on Instagram A post shared by K E L 🐍 (@k3lcalderon)

View this post on Instagram A post shared by K E L 🐍 (@k3lcalderon)

Te puede interesar Cami Gallardo cierra cuenta de Twitter: Recibió críticas tras conocerse antiguos tuits

La nieta de "El Chavo del 8" que triunfa como actriz y sorprende con su parecido a Chespirito

Cecilia Bolocco revela deseo de su hijo Máximo: "Me pregunta cuándo voy a volver a la TV"

¿Qué dijo Kel?

La hija de Raquel Argandoña se sinceró en las stories de la plataforma sobre uno de los temas que más se repitió en la lista de preguntas, sus relaciones de pareja.

"¿Eres celosa?", consultó uno de los usuarios. Frente a esto, respondió que "según yo no soy celosa", y luego aclaró que "quizá sí un poco posesiva. En verdad si soy celosa a veces, pero no soy de hacer escándalos, te empiezo a ignorar no más".

Asimismo, la joven de 29 años fue consultada sobre cómo es con sus parejas. En un principio la influencer sostuvo que no le correspondía responder esa pregunta, sin embargo terminó por confesar: "Yo me encuentro un sol".

En la misma dinámica otro usuario insistió sobre el tema del amor y le preguntó a Kel: "¿Crees que uno pueda sentirse enamorado más de una vez en la vida".

La abogada fue categórica en responder con una emotiva reflexión, "De todas maneras creo que sí. El amor es muy lindo para enamorarse solo una vez, pero tienes que darte la oportunidad".

Traumas infantiles

Anteriormente, la exnovia de Pangal Andrade desclasificó los traumas más profundos de su niñez, entre los que destaca un delicado accidente que la obligó a aprender a caminar de nuevo.



"Cuando tenía un año, un caballo me pateó en la cabeza y me fracturó el cráneo 16 centímetros", contó la influencer, quien indicó que demoró más de un año y medio en recuperarse.

Kel también reconoció que sintió mucha frustración por el tamaño de sus pies.

"Mi trauma infantil es que calzaba 40 desde que tenía como tres años, así que nunca pude comprarme las zapatillas con rueditas que tenía Britney Spears y que llegaban al 39", comentó.