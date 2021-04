La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, volverá a las pantallas con el reestreno de su programa “La noche de Cecilia”, el cual fue emitido en 1999.

El programa, a juicio de la animadora, "marcó un hito por tener por primera vez a una mujer sola en Chile a cargo de un estelar”.

Cabe recordar que fue en "La noche de Cecilia" donde Bolocco realizó entrevistas a presidentes de Latinoamérica y conoció al ya fallecido exmandatario de Argentina, Carlos Menem, con quien se casó y tuvo un hijo, Máximo.

En el marco del reestreno del estelar por la señal del recuerdo de Canal 13, REC TV, Bolocco recordó que “entrevisté a cuatro presidentes, entre ellos a Carlos Menem, lo cual marcaría mi vida completamente”.

Otro momento que destacó fue el beso que Miguel Bosé le dio en el programa. “Pudimos tener de entrevistado en el estudio a Miguel Bosé, a quien había entrevistado varias veces anteriormente, por lo que había una estrecha relación. No obstante, en el programa me sorprendió y no encontró nada mejor que besarme”, contó.

El deseo de Máximo

La exmiss Universo reveló que Máximo, su único hijo y quien actualmente tiene 17 años, siempre ha querido que ella vuelva a la televisión.

“Me encantaría que pudiera ver 'La noche de Cecilia'. Yo feliz de que él vea lo que hice en mi pasado y, en especial, porque él siempre tiene mucho interés en eso”, señaló Cecilia.

La animadora contó que “Máximo siempre me pregunta cuándo voy a volver a la televisión. Por él, que volviera hoy mismo, pero yo estoy a full con todo lo que hago, a lo que ahora también sumé un programa en radio Agricultura, lo que me tiene muy feliz”.

Cabe recordar que el pasado lunes 6 de abril, Bolocco debutó en su nuevo programa en radio Agricultura, llamado “¡Viva!”.

