La mañana de este miércoles 14 de abril, se dio a conocer el fallecimiento de la periodista, animadora y cantante nacional Tati Penna, a los 61 años de edad.

La presentadora estaba afectada, desde el año 2014, de una esclerosis múltiple, la cual la alejó de la televisión y sus otros trabajos en el mundo de las comunicaciones.

Comunicado de la familia

A través de un comunicado, la familia de la periodista confirmó su deceso y señaló que “comunicamos que nuestra querida Tati Penna ha fallecido recientemente en su hogar en tranquilidad y rodeada de su círculo familiar más íntimo”.

“Durante años, sostuvo una tenaz lucha contra la esclerosis múltiple, a lo que se le sumó un agresivo cáncer en las últimas semanas", añadió la familia.

"Tati desarrolló una prolongada carrera profesional en las escenas de las comunicaciones y las artes, y esperamos sea recordada por su defensa a los valores como el respeto a los Derechos Humanos, los derechos de las mujeres y la libertad de expresión", concluyó, solicitando además privacidad para sus cercanos en este doloroso momento.

Reacción en redes

En Twitter han sido decenas las personas que han lamentado el fallecimiento de la recordada conductora de televisión de los años 90.

Uno de ellos fue René Naranjo, quien señaló en la mentada red social: "Lamento sinceramente la partida de la periodista y cantante Tati Penna, amiga, artista luminosa y gran bailadora".

Lamento sinceramente la partida de la periodista y cantante Tati Penna, amiga, artista luminosa y gran bailadora.

Comparto este recuerdo de tiempos universitarios, cuando Tati cantó "La semilla" junto al grupo Abril en el Festival de Viña 1982 🙌https://t.co/4xPodTU8RX — René Naranjo Constituyente - Distrito 8 (@renenaranjo) April 14, 2021

Tati Penna fue una de esas escasas personas que siempre remecían su entorno, ya fuera en la TV, como profesora de periodismo o como cantante del grupo Abril y como solista en aquellas jornadas en el Café del Cerro. Una mujer cultísima, amable y rigurosa. Una pionera. QEPD pic.twitter.com/dFNF0JIV0b — Felipe Arratia (@farratia) April 14, 2021

Me duele mucho la partida de Tati Penna. 💔 Mucho — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) April 14, 2021

Tuve el honor de hacerle la última entrevista a una entrevistadora increíble. La primera feminista de la tele y una persona alucinante. Gracias Tati Penna por la charla. Estamos conmovidos todos los que tuvimos el placer de estar ahí. Abrazo a tu familia: https://t.co/aW1rjIuiRI — Nicolas Copano (@copano) April 14, 2021

Qué gran tristeza la partida de Tati Penna. Te recordaremos con mucho cariño, por tu voz y compromiso con la lucha por recuperar la democracia en Chile. Que descanses en paz. Un abrazo fraterno a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/O4rDfOxijn — Paula Narváez (@paulanarvaezo) April 14, 2021

Su última entrevista

La conductora del recordado programa "Escrúpulos" señaló en noviembre de 2020 a un programa de CHV los inconvenientes que ha tenido que enfrentar a sus 61 años, debido a la esclerosis múltiple, enfermedad que debido a sus complicaciones provocó su partida.

"Tengo estas dificultades horrendas para caminar, se me cae todo, un desastre, pero he logrado recibir, sobre todo por el Twitter, una cantidad de cariño que yo creo que en normalidad no le daría tanta importancia, ni sería tan relevante para mí", comentó.

Penna ahondó en otros problemas que ha tenido, sobre todo en actividades que incluyen la motricidad fina: "Escribir se me hace muy difícil y hacer mi firma, así que menos mal que ya no se hacen cheques. Esas cosas me tienen mal. Lavarme el pelo es un tango, tengo kinesiólogo día por medio".

Respecto a la alimentación, es su marido el que debe ayudarla a la hora de comer. "Cortar la carne, no puedo. Entonces el Claudio (su marido), me pasa la carne cortadita, así que bien", comentó.

Se desconocen, por ahora, los detalles de su velorio y posterior funeral, los cuales tendrán que ser bajo los protocolos sanitarios debido a la pandemia de coronavirus.

